As seis regras de ouro para uma massa perfeita

Seguindo estas 6 regras, vai aprender a preparar uma massa com textura, sabor e consistência impecáveis.

Há quem pense que fazer massa é a tarefa mais simples do mundo — água a ferver, um pouco de sal e está feito. No entanto, quem já serviu um prato com a massa colada, mole ou partida sabe que o processo é mais delicado do que aparenta. De acordo com o site Petite Chef, alguns cuidados fazem toda a diferença e ajudam a garantir uma massa sempre perfeita, como dita a tradição italiana. A seguir, ficam as seis regras a seguir à risca.

1. Mais água, menos problemasUm dos erros mais frequentes é usar pouca água. A massa precisa de espaço para se movimentar e libertar o amido sem colar. Quando a água é insuficiente, o amido concentra-se e deixa a massa pegajosa.

Regra prática: utilize cerca de 1 litro de água para cada 100 gramas de massa. Um tacho pequeno atrasa a fervura e aumenta a probabilidade da massa se juntar. É melhor exagerar na água do que arriscar um prato colado.

2. Mexer desde o primeiro minuto

Este passo é fácil de esquecer, mas é essencial. Logo nos primeiros segundos, a massa começa a libertar amido — e se não for mexida, cola-se imediatamente.

Dica: mexa assim que a massa entra na água e repita a cada minuto ou dois. Para massas longas, como esparguete ou linguine, utilize pinças ou um garfo grande para separar e mergulhar bem os fios.

3. O azeite é mito

Alguns acreditam que umas gotas de azeite na água impedem a massa de colar. Na realidade, este truque não funciona e pode até ser prejudicial.

Porquê evitar:

– O azeite flutua e não entra em contacto direto com a massa.

– Pode criar uma camada que impede o molho de aderir depois.

Se a ideia for preparar uma salada fria, pode adicionar um fio de azeite após escorrer, mas nunca durante a cozedura.

4. Escolher bem o tacho

O tacho não é um detalhe irrelevante. O tamanho e o material influenciam diretamente a textura final. O ideal é que seja alto, largo e com boa distribuição de calor.

Recomendações:

– Tachos altos e espaçosos, para massas curtas ou longas.

– Base grossa, que mantém o calor estável.

– Largura suficiente para evitar que massas como tagliatelle se partam.

Tachos antiaderentes ou com fundo difusor são perfeitos para uma cozedura mais suave e uniforme.

Cuidar destes detalhes transforma uma refeição comum num verdadeiro prazer à mesa. Desde a escolha do tacho até ao gesto de mexer no momento certo, são passos simples de adotar e que garantem sempre uma textura perfeita. Seguindo estas regras, o prato mais clássico da cozinha conquista o destaque que merece — com sabor, consistência e aquele toque caseiro que nunca falha.