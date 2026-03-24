Não vai acreditar no que pode fazer com a água da massa

Sempre que coze massa, deita fora a água sem pensar duas vezes, mas está a perder algo incrível. Descubra o truque que transforma esta água comum em algo que vai mudar a sua cozinha para sempre.

Na correria do dia a dia, a massa continua a ser uma das opções mais práticas na cozinha. Rápida de preparar e extremamente versátil, adapta-se facilmente a diferentes pratos, seja com carne, peixe ou alternativas vegetais. Contudo, existe um detalhe que muitos ainda ignoram e que pode fazer toda a diferença no resultado final.

Após a cozedura, é habitual escorrer a massa e deitar fora a água. Um gesto automático que, no "mundo" da culinária, é considerado um verdadeiro desperdício. De acordo com o site Bon Appétit, citado pelo Dagens, esta água, rica em amido e muitas vezes chamada de “ouro líquido”, merece ser reaproveitada.

O motivo é simples: trata-se de um ingrediente natural capaz de elevar qualquer prato. Por conter o amido libertado pela massa, esta água ajuda a dar mais consistência aos molhos, conferindo-lhes uma textura cremosa e uniforme, sem necessidade de adicionar natas ou farinha.

Além disso, contribui para que os ingredientes se liguem melhor, evitando que o molho se separe ou fique demasiado líquido. O resultado é um prato mais equilibrado e com um aspeto mais apelativo.

Ainda assim, o segredo está na quantidade certa. Deve ser adicionada aos poucos, ajustando conforme a textura pretendida, pois em excesso pode comprometer o prato.

Um gesto simples, frequentemente esquecido, que pode transformar completamente a forma como cozinhamos e que demonstra que, na cozinha, até aquilo que parece descartável pode ser essencial.