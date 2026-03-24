Não vai acreditar no que pode fazer com a água da massa

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 6min
Massa
Massa
Foto: Freepik

Sempre que coze massa, deita fora a água sem pensar duas vezes, mas está a perder algo incrível. Descubra o truque que transforma esta água comum em algo que vai mudar a sua cozinha para sempre.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Na correria do dia a dia, a massa continua a ser uma das opções mais práticas na cozinha. Rápida de preparar e extremamente versátil, adapta-se facilmente a diferentes pratos, seja com carne, peixe ou alternativas vegetais. Contudo, existe um detalhe que muitos ainda ignoram e que pode fazer toda a diferença no resultado final.

Após a cozedura, é habitual escorrer a massa e deitar fora a água. Um gesto automático que, no "mundo" da culinária, é considerado um verdadeiro desperdício. De acordo com o site Bon Appétit, citado pelo Dagens, esta água, rica em amido e muitas vezes chamada de “ouro líquido”, merece ser reaproveitada.

O motivo é simples: trata-se de um ingrediente natural capaz de elevar qualquer prato. Por conter o amido libertado pela massa, esta água ajuda a dar mais consistência aos molhos, conferindo-lhes uma textura cremosa e uniforme, sem necessidade de adicionar natas ou farinha.

Além disso, contribui para que os ingredientes se liguem melhor, evitando que o molho se separe ou fique demasiado líquido. O resultado é um prato mais equilibrado e com um aspeto mais apelativo.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Ainda assim, o segredo está na quantidade certa. Deve ser adicionada aos poucos, ajustando conforme a textura pretendida, pois em excesso pode comprometer o prato.

Um gesto simples, frequentemente esquecido, que pode transformar completamente a forma como cozinhamos e que demonstra que, na cozinha, até aquilo que parece descartável pode ser essencial.

Temas: Massa
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Não acredita que esta massa custa menos de 2€? Nós testámos e aprovámos

As seis regras de ouro para uma massa perfeita

Cozinhe em casa esta massa de cogumelos com molho de queijo por 7 euros

Este é um dos maiores erros que pode cometer ao cozer massa, segundo os italianos

Dicas

Quase metade do preço: aproveite o desconto de 42% neste aspirador vertical da Rowenta

16 mar, 13:32

Diga adeus à esfregona: o aspirador da Roborock que aspira e lava o chão está com 38% de desconto (só até hoje!)

16 mar, 12:16

Últimas horas: o robot que custava 1.300€ está agora a 339€ na Festa de Ofertas de Primavera da Amazon

16 mar, 11:09

Não vai acreditar no que o café faz às suas plantas. Especialistas explicam

12 mar, 15:00

Espanhóis destacam pó para cabelo que dá volume instantâneo: “com capacidade para elevar as raízes”

12 mar, 11:01

Esqueça a velha esfregona suja: as casas modernas já só têm mopa a vapor

12 mar, 09:00

Não compre azeite antes de ver este detalhe escondido no rótulo. Pode não ser verdadeiro

10 mar, 17:00
MAIS

Mais Vistos

Ariana já tinha simulado a reação ao segredo de Eva. Cristina Ferreira conta tudo o que aconteceu

Hoje às 10:30

Cristina Ferreira anuncia que concorrentes serão confrontados com imagens de Diogo, Eva e Ariana

Hoje às 10:00

Ninguém viu. Alegado comentário de Diogo antes da gala é exposto por Cristina Ferreira

Ontem às 10:41

Na manhã seguinte à revelação do segredo de Eva, Cristina Ferreira reage: "É impossível passar ao lado do que está a acontecer"

Hoje às 09:53

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Esqueça os bifes de frango. Eis 10 receitas econónimcas para variar frango no dia a dia

Há 6 min

Faz-se em 5 minutos e é fit: experimente esta receita de bolo de chocolate na caneca

Ontem às 17:00

Transforme sobras de arroz nesta receita deliciosa: nós experimentámos

20 mar, 16:00

Esqueça a farinheira no recheio: experimente rolo de carne como molho de farinheira

20 mar, 15:00

Fora do Estúdio

A reação de Cristina Ferreira à revelação do segredo de Eva. Veja o momento que abalou a casa do Secret Story

Hoje às 09:21

Isto é o que Ana Rita Clara faz todos os dias para estar em forma aos 46 anos

Ontem às 16:00

"Vou amá-lo a vida inteira ": em foto inédita, Sandra Felgueiras faz confissão

Ontem às 15:00

Após mostrar imagens de Diogo e Ariana, Cristina Ferreira é direta com Eva: «Desculpe ser tão crua consigo»

Ontem às 09:44

Fotos

Esqueça os bifes de frango. Eis 10 receitas econónimcas para variar frango no dia a dia

Há 6 min

Cláudio Ramos toma posição sobre Diogo e Eva: «Devo ser a única pessoa a achar isto»

Há 29 min

«Vocês tinham o casamento planeado»: Sónia Jesus fala pela primeira vez sobre o fim da relação com Vitó

Há 55 min

Cristina Ferreira emociona família ao anunciar pagamento de dívida de 7 mil euros

Há 1h e 35min