Cozinhe em casa esta massa de cogumelos com molho de queijo por 7 euros

Quer preparar uma refeição de comer e chorar por mais sem gastar muito? Esta massa cremosa com cogumelos e molho de queijo custa apenas 7 euros!
Esta receita de massa com cogumelos e molho cremoso de queijo é perfeita para uma refeição simples, saborosa e económica. Vai precisar de menos de 10 ingredientes e o custo é pouco mais de 7€.
Ingredientes
-
Azeite;
-
300g de cogumelos frescos;
-
Alho picado;
-
Sal;
-
150ml de leite;
-
170g de queijo chèvre;
-
1 c. sopa de tomilho;
-
300g de massa cozida.
Preparação
-
Coloque um fio de azeite numa frigideira. Acrescente os cogumelos frescos cortados em cubos e tempere com o alho e sal. Deixe os cogumelos cozinhar lentamente.
-
Junte o leite, o queijo em cubos e o tomilho picado. Deixe levantar fervura até que o queijo derreta completamente.
-
Finalmente, adicione a massa cozida e misture bem todos os ingredientes.
Se ficou com curiosidade em ver mais receitas minhas, visite o meu blog e siga-me no Facebook e Instagram.