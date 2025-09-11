Cozinhe em casa esta massa de cogumelos com molho de queijo por 7 euros

  • Fábio Belo
  • Hoje às 12:00
Massa de cogumelos com molho de queijo
Fonte: Fábio Belo
Fonte: Fábio Belo

Quer preparar uma refeição de comer e chorar por mais sem gastar muito? Esta massa cremosa com cogumelos e molho de queijo custa apenas 7 euros!

Esta receita de massa com cogumelos e molho cremoso de queijo é perfeita para uma refeição simples, saborosa e económica. Vai precisar de menos de 10 ingredientes e o custo é pouco mais de 7€.

Ingredientes

  • Azeite;

  • 300g de cogumelos frescos;

  • Alho picado;

  • Sal;

  • 150ml de leite;

  • 170g de queijo chèvre;

  • 1 c. sopa de tomilho;

  • 300g de massa cozida.

Preparação

  1. Coloque um fio de azeite numa frigideira. Acrescente os cogumelos frescos cortados em cubos e tempere com o alho e sal. Deixe os cogumelos cozinhar lentamente.

  2. Junte o leite, o queijo em cubos e o tomilho picado. Deixe levantar fervura até que o queijo derreta completamente.

  3. Finalmente, adicione a massa cozida e misture bem todos os ingredientes.

Se ficou com curiosidade em ver mais receitas minhas, visite o meu blog e siga-me no Facebook e Instagram

Temas: Massa Cogumelos Queijo

