Não acredita que esta massa custa menos de 2€? Nós testámos e aprovámos

  • Fábio Belo
  • Hoje às 14:00

Descubra como preparar esta massa com espinafres e queijo, usando apenas uma panela e gastando menos de 2€.

Massa com espinafres e queijo é uma receita de conforto ideal para dias chuvosos. O melhor é que fica pronta em apenas 30 minutos e só precisa de uma panela

Ingredientes

  • Azeite

  • 3 dentes de alho

  • 600 ml de água

  • 200 g de massa

  • Sal

  • 150 g de queijo camembert

  • 150 g de espinafres

Preparação

  1. Numa panela, aqueça um fio de azeite e adicione os alhos picados. Deixe refogar ligeiramente.

  2. Acrescente a água e, quando começar a ferver, adicione a massa. Tempere com sal.

  3. Quando a massa estiver quase cozida, junte o queijo e os espinafres.

  4. Envolva bem os ingredientes até que a massa esteja completamente cozida e o queijo derretido.

O valor estimado desta receita foi calculado com base em preços de marcas económicas de supermercados portugueses. Com os ingredientes mais acessíveis, o custo total fica entre ~€3,75 e €4,10, o que significa cerca de €1,90 a €2,05 por pessoa (para 2 porções). Desta forma, esta receita é realmente económica e prática, permitindo preparar uma refeição saborosa e nutritiva sem comprometer o orçamento.

