Não acredita que esta massa custa menos de 2€? Nós testámos e aprovámos

Descubra como preparar esta massa com espinafres e queijo, usando apenas uma panela e gastando menos de 2€.
Massa com espinafres e queijo é uma receita de conforto ideal para dias chuvosos. O melhor é que fica pronta em apenas 30 minutos e só precisa de uma panela
Ingredientes
-
Azeite
-
3 dentes de alho
-
600 ml de água
-
200 g de massa
-
Sal
-
150 g de queijo camembert
-
150 g de espinafres
Preparação
-
Numa panela, aqueça um fio de azeite e adicione os alhos picados. Deixe refogar ligeiramente.
-
Acrescente a água e, quando começar a ferver, adicione a massa. Tempere com sal.
-
Quando a massa estiver quase cozida, junte o queijo e os espinafres.
-
Envolva bem os ingredientes até que a massa esteja completamente cozida e o queijo derretido.
O valor estimado desta receita foi calculado com base em preços de marcas económicas de supermercados portugueses. Com os ingredientes mais acessíveis, o custo total fica entre ~€3,75 e €4,10, o que significa cerca de €1,90 a €2,05 por pessoa (para 2 porções). Desta forma, esta receita é realmente económica e prática, permitindo preparar uma refeição saborosa e nutritiva sem comprometer o orçamento.
