«Foi uma ordem»: Luís Miguel Militão, agora em liberdade, revela tudo em entrevista exclusiva

Condenado pela morte de seis empresários portugueses em Fortaleza, Luís Miguel Militão falou em exclusivo à TVI e CNN Portugal e assumiu ter dado a ordem para matar.

Luís Miguel Militão, condenado pela morte de seis empresários portugueses em Fortaleza, em 2001, falou em exclusivo à TVI e CNN Portugal durante uma saída precária da prisão, onde está há 24 anos.

Na entrevista conduzida pelo jornalista Elian Matte, Militão assume que deu a ordem para matar e exige ser libertado, alegando estar preso de forma ilegal.

A sua versão mudou ao longo dos anos. Em 2001, negava qualquer envolvimento direto: “Não mandei matar ninguém. Eu não fiz nada, a única coisa que fiz de errado foi não ter avisado a polícia federal que houve um sequestro”. Já dentro da cadeia, acabou por admitir: “A minha participação é total. Só não matei ninguém”.

Agora, em liberdade temporária, Luís Miguel Militão quebra o silêncio e promete contar tudo sobre o dia que ficou conhecido como a tragédia de Fortaleza.

A entrevista vai para o ar esta segunda-feira à noite, no Jornal Nacional da TVI.