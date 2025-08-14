10 anos depois, Manuel Luís Goucha reencontra Maria Manuel. A vencedora do MasterChef Júnior cresceu e vive no estrangeiro

Dez anos depois de vencer o «MasterChef Júnior», Maria reencontrou Manuel Luís Goucha e revelou estar a trabalhar na Disneylândia Paris, mantendo viva a paixão pela moda e pela criatividade.
Já passaram dez anos desde que Maria conquistou o título de vencedora de uma edição do «MasterChef Júnior», na altura com apenas 12 anos. Conhecida pelo talento culinário, pela paixão pela moda e pelo humor rápido, a jovem encantou o público e deixou marca no programa.
Hoje, Maria vive uma nova fase da sua vida. Trabalha na Disneylândia Paris, mas continua a cultivar os interesses que já demonstrava em criança, como a moda e a comunicação — recorde-se que chegou a criar um canal no YouTube onde partilhava o seu estilo e criatividade.
O reencontro com Manuel Luís Goucha aconteceu dia 13 de agosto e foi partilhado pelo próprio apresentador, que não escondeu a satisfação por rever a antiga concorrente. “Encontrámo-nos esta tarde e foi tão bom. Um beijo, Maria, do tio Goucha!”, escreveu, num registo afetuoso.
A imagem do reencontro rapidamente despertou a nostalgia dos fãs do programa, que se lembram bem da simpatia e espontaneidade de Maria. Uma década depois, a vencedora continua a trilhar o seu caminho, agora num dos destinos mais mágicos do mundo.