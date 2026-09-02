Aos 34 anos, Ana decidiu ser mãe sozinha: «Não queria estar à espera da pessoa certa»

Após reencontro, mulher de Boris envia nova mensagem ao concorrente. Esta foi a sua reação

Não foi preciso uma relação amorosa, nem tão pouco um casamento, para que Ana concretizasse o sonho de ser mãe. Aos 34 anos, depois de muito ponderar e de conversar com outras mulheres que tinham passado pelo mesmo, decidiu avançar sozinha para a maternidade independente.

A ideia começou a ganhar força depois de Ana ter trabalhado com crianças. Foi aí que percebeu que queria ser mãe e que não queria adiar esse sonho à espera de encontrar uma relação amorosa que correspondesse às suas expectativas. «Não queria ficar à espera da pessoa certa», contou Ana, explicando a decisão de avançar sozinha para a maternidade.

O caminho, contudo, não foi imediato nem fácil. Durante 2025, Ana recorreu à procriação medicamente assistida e realizou uma inseminação intrauterina. A 8 de abril descobriu que estava grávida, mas, um mês depois, recebeu uma das notícias mais difíceis: tinha sofrido um aborto retido.

A perda gestacional marcou profundamente Ana. Depois de perder o bebé, teve medo de voltar a tentar engravidar e de poder passar novamente pela mesma situação. Ainda assim, decidiu não desistir do sonho de ser mãe.

Mais tarde, voltou a tentar através de fertilização in vitro. A 3 de novembro de 2025, descobriu que estava novamente grávida.

Desta vez, a gravidez chegou ao fim e Ana conseguiu finalmente concretizar o sonho que tinha perseguido. O filho nasceu a 8 de julho e transformou a sua vida.

Sobre a decisão de criar o filho sem uma figura paterna presente, Ana defende que o mais importante é o amor que rodeia uma criança. Apesar de ter contado com o apoio da família e dos amigos e de também ter ouvido opiniões diferentes, manteve-se firme na escolha que tinha feito.

A maternidade independente acabou por ser também uma parte importante do processo de Ana para lidar com a própria história. A experiência da perda gestacional e todo o percurso até conseguir ser mãe deram origem ao livro “Até no deserto nascem flores”, onde aborda precisamente temas como a maternidade, o luto e a saúde mental.

A escrita foi uma forma de lidar com a dor e, ao mesmo tempo, de homenagear o bebé que perdeu. O livro foi lançado em novembro de 2025, numa altura em que Ana já estava grávida do filho que viria a nascer meses depois.

Hoje, Ana olha para todo o percurso com a certeza de que, apesar das dificuldades, valeu a pena não desistir do sonho de ser mãe.