Dieta das famosas: descubra como é a alimentação da conhecida atriz Matilde Reymão

Matilde Reymão revelou algo sobre a sua alimentação que o pode surpreender

Matilde Reymão tornou-se uma das atrizes portuguesas mais reconhecidas. A jovem de 24 anos esteve esta manhã no «Dois às 10» para falar sobre a sua primeira protagonista, na novela «Cacau», e sobre o noivado com Nic, com quem mantém uma relação há cinco anos.

Durante a conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a atriz confessou ser amante de chocolate. «Sou viciada em chocolate!», afirmou. Perante a revelação, e tendo em conta a forma física da jovem, Cláudio Ramos não resistiu perguntar: «Tens muito cuidado com a alimentação?». «Deveria ter mais. Quando estou a trabalhar tenho mais», confessou a jovem, muito provavelmente para a surpresa de muitos. «Mas é muito importante, porque o intestino é o segundo cérebro. Quando uma pessoa se está a alimentar bem, parece que tudo clareia, é mais fácil trabalhar, é mais fácil estudar...», acrescentou.

Anteriormente na conversa, Matilde tinha confessado que o namorado lhe faz muitas vezes o jantar e, tendo em conta o tema da conversa, Cristina Ferreira questionou: «Então, quando ele te faz o jantar, faz o quê? Coisas saudáveis?». «Ontem cheguei a casa e tinha feito um arroz com almôndegas, um molho de tomate com queijo, uma salada...», respondeu a atriz, mostrando que tem uma alimentação variada.