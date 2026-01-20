Este é o ritual que muita gente anda a fazer ao chegar a casa para afastar o mau-olhado

  • Dois às 10
  • Há 3h e 48min

Conhecida pelas partilhas espirituais nas redes sociais, Mafalda Bettencourt Capitão explica um ritual de limpeza energética com café e fogo, indicado para libertar inveja e mau olhado, que pode ser feito facilmente em casa.

Depois de explicar o seu percurso como terapeuta espiritual e especialista em Constelações Familiares, Mafalda Bettencourt Capitão partilhou no «Dois às 10» um dos rituais que mais curiosidade desperta entre os seus seguidores: a limpeza energética com café, indicada para libertar inveja e mau olhado.

Segundo Mafalda, o ritual começa com uma cápsula de café seca. Retira-se o café do interior, coloca-se uma pequena quantidade num prato com cravinho e acende-se com fogo. A partir daí, o processo é simples e intuitivo. “É só andar pela casa a libertar e purificar. É só passar pela casa e até pode passar à volta do seu corpo”, explica.

Este ritual pode ser feito sempre que se sente um peso no ambiente ou uma energia mais carregada. Mafalda reforça que o mais importante não é só o gesto, mas a intenção de limpeza e proteção associada ao momento.

Temas: Mau-olhado Cafe Energias Dois às 10 Claudio Ramos

