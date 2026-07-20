À conquista mundial. Imprensa internacional destaca físico do filho de Jorge Jesus

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A apresentação oficial de Jorge Jesus como novo selecionador nacional continua a dar que falar. Depois de ter sido anunciado como sucessor no comando da Seleção Nacional, muitos olhares voltaram a centrar-se não apenas no treinador, mas também na sua vida pessoal — e, desta vez, o destaque foi para o seu filho mais novo, Mauro Reis de Jesus.

A atenção ultrapassou fronteiras e chegou à imprensa internacional, com a revista Men’s Active Mag a dedicar um artigo ao filho de Jorge Jesus, descrevendo-o como uma figura que rapidamente captou a curiosidade do público nas redes sociais.

Segundo a publicação, Mauro, de 31 anos, nasceu do segundo casamento de Jorge Jesus com Ivone e cresceu em Portugal. Ao contrário do pai, não seguiu uma carreira ligada ao futebol: formou-se em Arquitetura e desenvolveu o seu percurso profissional longe dos relvados.

O que mais surpreendeu os leitores da revista foi a condição física de Mauro. A Men’s Active Mag sublinha que não existe um programa de ginásio por trás do seu físico, explicando que a sua preparação resulta de um estilo de vida ativo, marcado por desportos como snowboard, asa-delta e râguebi recreativo.

Estas modalidades, refere a publicação, ajudam a desenvolver força de preensão, estabilidade do core e controlo corporal, sem que Mauro tenha seguido um treino tradicional de musculação.

Além da formação em Arquitetura, Mauro é atualmente responsável pela presença digital do pai, gerindo a estratégia online de uma das personalidades mais exigentes do futebol português.

A revista recorda ainda uma entrevista concedida por Jorge Jesus em 2022, na qual o treinador descreveu o filho como «um miúdo muito equilibrado». Para a publicação, essa descrição ajuda a explicar a naturalidade com que Mauro construiu o seu estilo de vida e a sua imagem pública.

Não é a primeira vez que Mauro Reis de Jesus desperta a atenção internacional. Em 2019, durante a passagem de Jorge Jesus pelo Flamengo, o filho do treinador já tinha conquistado uma legião de admiradores no Brasil, independentemente dos títulos alcançados pelo pai.

Agora, com Jorge Jesus a iniciar uma nova etapa à frente da Seleção Nacional, Mauro volta a estar no centro das atenções — desta vez, como o filho do homem que tenta reconstruir a equipa portuguesa, mas que acabou por conquistar destaque por mérito próprio.