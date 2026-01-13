Diogo Alexandre sobre Maycon Douglas: «Ele dizia que nunca mais queria falar comigo»

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:45

Diogo Alexandre e Leomarte Freire foram convidados do «Dois às 10» e falaram sobre a trágica morte de Maycon, com quem partilharam casa no «Secret Story 8».

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Confrontado por Cláudio Ramos sobre a ausência de homenagens públicas a Maycon Douglas, Diogo Alexandre explicou, no programa Dois às 10, que o seu silêncio foi uma escolha consciente e, acima de tudo, um gesto de respeito pela vontade expressa do ex-concorrente enquanto ainda partilhavam a mesma casa.

“Eu, desde que saí do programa, nunca mais tive contacto com ele. E a verdade é que eu tive de respeitar a palavra. Enquanto nós privávamos, ele dizia que nunca mais queria falar comigo. Não tinha interesse. E a verdade é mesmo essa”, afirmou, com frontalidade.

O ex-concorrente garantiu que, apesar de não existir proximidade nos últimos tempos, sentiu que a melhor forma de lidar com a perda seria longe da exposição mediática. “A minha forma de homenagear tanto a ele como a família (…) é se o fizerem em privado. É melhor respeitar”, reforçou.

Diogo revelou ainda que foi alvo de críticas e cobranças por parte de seguidores nas redes sociais, que esperavam uma reação pública. Ainda assim, optou por manter-se fiel à sua posição, convicto de que respeitar a vontade de Maycon e da mãe deste era o mais correto.

Uma postura discreta, mas assumida, num momento marcado pela dor e pela pressão pública para reagir.

Temas: Maycon Douglas Diogo Alexandre Leomarte Freire Dois às 10

RELACIONADOS

Leomarte Freire acusa colegas de se aproveitarem da morte de Maycon Douglas: «Para se promoverem nas redes sociais»

A famosa «Team Azul» perdeu um membro. Leomarte olha para a fotografia de grupo e diz: «Está lá a emplastra»

A Não Perder

Estes hábitos ajudam mulheres a parecerem mais novas aos 60

Hoje às 17:00

Ex-concorrente do «Secret Story» que conquistou Manuel Luís Goucha anuncia primeira gravidez aos 35 anos

Hoje às 16:43

3 destinos europeus paradisíacos e baratos para ir de férias em 2026

Hoje às 16:00

O que disse Manuel Luís Goucha sobre a empregada de limpeza da TVI que levou os famosos a reagir em peso

Hoje às 15:45

Este peixe deixa a carne e os ovos para trás. Saiba porquê

Hoje às 15:00

O que sobra dos 100 mil euros que ganhou? Diogo Alexandre revela onde gastou o prémio do «Secret Story»

Hoje às 14:33

Levar cães soltos no carro dá multa? Veja o que a lei diz

Hoje às 14:00
MAIS

Mais Vistos

Sobrinho de Kina tirou a própria vida. Recruta da «1.ª Companhia» conta que teve pressentimento dentro da Base

Ontem às 11:56

Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida”

Hoje às 10:28

Leomarte surge ao lado de ex-concorrente e revela comentários: “São um casal lindo”

Hoje às 10:02

Leomarte avança morte de familiar de ex-concorrente do “Secret Story”

Hoje às 10:16

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

30 ideias de jantares económicos para poupar no pós-Natal

8 jan, 09:00

Se tiver uma air fryer em casa, nunca mais deite fora as cascas das batatas

6 jan, 14:00

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez 2025, 08:21

Fora do Estúdio

Ex-concorrente do «Secret Story» que conquistou Manuel Luís Goucha anuncia primeira gravidez aos 35 anos

Hoje às 16:43

O que disse Manuel Luís Goucha sobre a empregada de limpeza da TVI que levou os famosos a reagir em peso

Hoje às 15:45

O primeiro gesto de Renata Reis para enfrentar o luto após a morte de Maycon Douglas

Hoje às 09:32

Fora do «Secret Story», Liliana e Fábio prolongam compromisso de forma única

Ontem às 15:49

Fotos

Estes hábitos ajudam mulheres a parecerem mais novas aos 60

Hoje às 17:00

Ex-concorrente do «Secret Story» que conquistou Manuel Luís Goucha anuncia primeira gravidez aos 35 anos

Hoje às 16:43

3 destinos europeus paradisíacos e baratos para ir de férias em 2026

Hoje às 16:00

O que disse Manuel Luís Goucha sobre a empregada de limpeza da TVI que levou os famosos a reagir em peso

Hoje às 15:45