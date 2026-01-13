Diogo Alexandre sobre Maycon Douglas: «Ele dizia que nunca mais queria falar comigo»

Diogo Alexandre e Leomarte Freire foram convidados do «Dois às 10» e falaram sobre a trágica morte de Maycon, com quem partilharam casa no «Secret Story 8».

Confrontado por Cláudio Ramos sobre a ausência de homenagens públicas a Maycon Douglas, Diogo Alexandre explicou, no programa Dois às 10, que o seu silêncio foi uma escolha consciente e, acima de tudo, um gesto de respeito pela vontade expressa do ex-concorrente enquanto ainda partilhavam a mesma casa.

“Eu, desde que saí do programa, nunca mais tive contacto com ele. E a verdade é que eu tive de respeitar a palavra. Enquanto nós privávamos, ele dizia que nunca mais queria falar comigo. Não tinha interesse. E a verdade é mesmo essa”, afirmou, com frontalidade.

O ex-concorrente garantiu que, apesar de não existir proximidade nos últimos tempos, sentiu que a melhor forma de lidar com a perda seria longe da exposição mediática. “A minha forma de homenagear tanto a ele como a família (…) é se o fizerem em privado. É melhor respeitar”, reforçou.

Diogo revelou ainda que foi alvo de críticas e cobranças por parte de seguidores nas redes sociais, que esperavam uma reação pública. Ainda assim, optou por manter-se fiel à sua posição, convicto de que respeitar a vontade de Maycon e da mãe deste era o mais correto.

Uma postura discreta, mas assumida, num momento marcado pela dor e pela pressão pública para reagir.