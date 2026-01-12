Funeral de Maycon Douglas marcado pela dor e por coincidência arrepiante

Uma despedida marcada por emoção e simbolismo: o funeral de Maycon Douglas ficou assinalado por um momento inesperado que está a comover quem acompanhou o último adeus ao ex-concorrente do «Secret Story 8».

O último adeus a Maycon Douglas ficou marcado por uma cerimónia carregada de emoção. Este domingo, 11 de janeiro, o Crematório de Leiria recebeu familiares, amigos, fãs e vários ex-concorrentes de reality shows da TVI, que quiseram prestar a derradeira homenagem ao jovem ex-participante do «Secret Story 8». Num ambiente de dor, mas também de união, houve um momento em particular que não passou despercebido.

Segundo foi relatado em direto na CMTV, a chuva fez-se sentir apenas num instante muito específico: “apenas choveu quando o caixão com Maycon Douglas passava para o crematório”. A coincidência emocionou quem assistia, sendo interpretada por muitos como um sinal simbólico num momento de despedida tão difícil.

Para além desse episódio marcante, a cerimónia ficou também assinalada pelo cumprimento de um último pedido deixado pela família e divulgado pela Agência Funerária Velhinho, responsável pelas exéquias. O apelo foi partilhado previamente por Marcelo Palma, amigo próximo de Maycon, através das redes sociais.

“Pedimos, por favor, que se apresentem vestidos de branco, como forma de homenagear a luz e a paz neste momento de despedida”, podia ler-se na mensagem.

O pedido foi respeitado pela maioria dos presentes e o resultado foi visível: uma verdadeira “mancha branca” tomou conta do espaço, simbolizando paz, união e carinho por Maycon Douglas.

