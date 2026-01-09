Funeral de Maycon Douglas: agência funerária de Marcelo Palma emite comunicado

A Agência Funerária Velhinho, detida por Marcelo Palma, pronunciou-se publicamente nas redes sociais após a onda de apoio e carinho recebida nas últimas horas, na sequência da confirmação de que será a responsável pela organização das cerimónias fúnebres de Maycon Douglas.

Através de uma nota simples, mas carregada de emoção, a empresa agradeceu as inúmeras mensagens que têm chegado: “Estamos sem palavras. Sentimos o vosso abraço”, pode ler-se na publicação partilhada.

Na mesma comunicação, a Agência Funerária Velhinho esclareceu que, para já, ainda não existem informações oficiais sobre o funeral do ex-concorrente do Secret Story 8. “Ainda não dispomos de informações sobre as cerimónias fúnebres. Atualizaremos brevemente”, informaram, pedindo compreensão e respeito neste momento delicado.

“Obrigado por respeitarem este momento e por estarem desse lado”, conclui a mensagem, que foi também partilhada por Marcelo Palma nas suas redes sociais pessoais.

Recorde-se que a divulgação de mais detalhes sobre as cerimónias fúnebres só deverá acontecer após estarem concluídos todos os trâmites legais, incluindo a autópsia a Maycon Douglas, cujo falecimento abalou profundamente fãs, amigos e antigos colegas do reality show da TVI.