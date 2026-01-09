Funeral de Maycon Douglas: agência funerária de Marcelo Palma emite comunicado

  • Dois às 10
  • Ontem às 16:02

A Agência Funerária Velhinho, detida por Marcelo Palma, reagiu publicamente à forte onda de mensagens e manifestações de apoio que tem recebido desde que foi confirmado que será a responsável pelas cerimónias fúnebres de Maycon Douglas, ex-concorrente do «Secret Story».

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A Agência Funerária Velhinho, detida por Marcelo Palma, pronunciou-se publicamente nas redes sociais após a onda de apoio e carinho recebida nas últimas horas, na sequência da confirmação de que será a responsável pela organização das cerimónias fúnebres de Maycon Douglas.

Através de uma nota simples, mas carregada de emoção, a empresa agradeceu as inúmeras mensagens que têm chegado: “Estamos sem palavras. Sentimos o vosso abraço”, pode ler-se na publicação partilhada.

Na mesma comunicação, a Agência Funerária Velhinho esclareceu que, para já, ainda não existem informações oficiais sobre o funeral do ex-concorrente do Secret Story 8. “Ainda não dispomos de informações sobre as cerimónias fúnebres. Atualizaremos brevemente”, informaram, pedindo compreensão e respeito neste momento delicado.

“Obrigado por respeitarem este momento e por estarem desse lado”, conclui a mensagem, que foi também partilhada por Marcelo Palma nas suas redes sociais pessoais.

Recorde-se que a divulgação de mais detalhes sobre as cerimónias fúnebres só deverá acontecer após estarem concluídos todos os trâmites legais, incluindo a autópsia a Maycon Douglas, cujo falecimento abalou profundamente fãs, amigos e antigos colegas do reality show da TVI.

 
Temas: Maycon Douglas Marcelo Palma Dois às 10 TVI

RELACIONADOS

Autora da canção dedicada a Maycon Douglas tem ligação especial ao jovem que perdeu a vida no mar da Nazaré

A soluçar, Ruben Silvestre chora morte de Maycon Douglas: «Desculpa se alguma vez te falhei»

Emocionante. Renata Reis reage à morte de Maycon Douglas: «Só quero acreditar que é mentira»

Fora do Estúdio

«Pode ter sido assassinado»: morte de Maycon Douglas é notícia na imprensa internacional

Ontem às 16:51

Autora da canção dedicada a Maycon Douglas tem ligação especial ao jovem que perdeu a vida no mar da Nazaré

Ontem às 14:10

A soluçar, Ruben Silvestre chora morte de Maycon Douglas: «Desculpa se alguma vez te falhei»

Ontem às 11:27

Em momento de grande dor, Renata Reis recorre a ex-concorrente do Secret Story para homenagear Maycon Douglas

Ontem às 10:31

Emocionante. Renata Reis reage à morte de Maycon Douglas: «Só quero acreditar que é mentira»

Ontem às 08:53

Maycon Douglas: o último grande gesto de amizade de um ex-concorrente do «Secret Story» que está a emocionar os fãs

8 jan, 15:48

Namorada de Maycon Douglas mostra-se pela primeira vez após a morte do jovem: «Dava tudo para ter-te parado a tempo»

8 jan, 10:55
MAIS

Mais Vistos

Suzana Garcia revela ter informações sobre Maycon Douglas: “Não há namorada nenhuma”

8 jan, 12:37

As imagens inéditas do romance de Maycon Douglas que poucos conheciam antes da sua morte

8 jan, 10:44

Repórter da TVI denuncia mensagens suspeitas enviadas por Maycon Douglas: “Temos essa mensagens”

8 jan, 12:24

Nutricionista dá dicas para aumentar o sistema imunitário no pico da Gripe A

Ontem às 10:14

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

30 ideias de jantares económicos para poupar no pós-Natal

8 jan, 09:00

Se tiver uma air fryer em casa, nunca mais deite fora as cascas das batatas

6 jan, 14:00

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez 2025, 08:21

Fotos

É por isto que deve sempre abrir a porta do carro com a mão direita

Ontem às 17:00

«Pode ter sido assassinado»: morte de Maycon Douglas é notícia na imprensa internacional

Ontem às 16:51

Funeral de Maycon Douglas: agência funerária de Marcelo Palma emite comunicado

Ontem às 16:02

É permitido atravessar uma passadeira de trotinete, bicicleta ou mota? Eis o que diz a lei

Ontem às 16:00