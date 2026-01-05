TVI no local do desaparecimento de Maycon: «Podemos estar perante um cenário de crime»

As buscas por Maycon Douglas, ex-concorrente da “Casa dos Segredos”, continuam envoltas em incerteza e preocupação. No local onde o jovem desapareceu, na Nazaré, a TVI esteve a acompanhar os desenvolvimentos mais recentes.

As operações de busca por Maycon Douglas, ex-concorrente da oitava edição da Casa dos Segredos, foram suspensas ao final da tarde deste domingo, sem que tenha sido possível localizar o jovem. Recorde-se que a viatura de Maycon foi encontrada submersa na Praia do Norte, na Nazaré, mas não existiam quaisquer vestígios do rapaz nas imediações, o que aumentou a apreensão de familiares e amigos.

No local, o repórter da TVI Bruno Caetano revelou que está a ser equacionado diferentes cenários para explicar o desaparecimento. “Poderá estar em cima da mesa não só um cenário de desaparecimento, mas podemos estar perante um cenário de crime”, afirmou, sublinhando que esta é, até ao momento, a informação mais recente apurada.

Segundo o repórter, começa a crescer a dúvida sobre a possibilidade de não se tratar de um desaparecimento voluntário. “Aquilo que nós sabemos e apuramos no local é que este cenário está a ser equacionado, porque havia grandes planos por parte do Maycon e a família e amigos descartam que tenha colocado termo à vida”, explicou.

Bruno Caetano acrescentou ainda que poderão surgir novos desenvolvimentos em breve. “Posso acrescentar que vamos ter novidades muito em breve sobre aquilo que poderá ter acontecido com Maycon”, afirmou, deixando claro que a investigação continua a decorrer, apesar da suspensão temporária das buscas no terreno.

Enquanto isso, familiares, amigos e fãs mantêm-se em vigília e continuam a apelar à partilha de informações que possam ajudar a esclarecer o desaparecimento do ex-concorrente do reality show da TVI.