Última localização de Maycon gera preocupação: «Desde esse segundo estou a questionar a realidade»

  • Dois às 10
  • Há 1h e 53min

Sucedem-se as palavras dos amigos e familiares de Maycon Douglas, o ex-concorrente que continua desaparecido.

Sofia Manique, amiga próxima de Maycon Douglas, recorreu às redes sociais para partilhar um desabafo emotivo sobre o desaparecimento do antigo concorrente do «Secret Story 8», que continua por encontrar desde a última quinta-feira. A jovem recordou, com particular angústia, o momento em que percebeu qual tinha sido a última localização conhecida de Maycon: um farol, na Nazaré.

Maycon Douglas, de 26 anos, permanece desaparecido e, no domingo, 4 de janeiro, as autoridades confirmaram que as buscas foram interrompidas ao final da tarde, sem que tivesse sido localizada qualquer pista do jovem. A situação ficou de ser reavaliada pelas equipas de socorro.

O alerta foi dado após a PSP ter sido informada da existência de destroços de uma viatura junto ao farol de São Miguel Arcanjo. O carro de Maycon acabou por ser encontrado submerso, mas sem ninguém no interior ou nas imediações, o que intensificou a preocupação de familiares e amigos.

Nas redes sociais, Sofia Manique partilhou várias palavras carregadas de emoção, recordando a ligação profunda que mantinha com Maycon e a dificuldade em aceitar o seu desaparecimento. A jovem descreveu a ausência do amigo como algo difícil de compreender e confessou sentir-se perdida perante tantas perguntas sem resposta.

Num dos momentos mais marcantes do desabafo, Sofia relatou o choque que sentiu ao perceber que a última localização registada de Maycon correspondia ao farol na Nazaré. Segundo descreveu, foi um instante paralisante, que a deixou em estado de incredulidade e medo, como se tudo o que estivesse a viver não fosse real: "Quando olhei para a tua localização e vi que a última tinha sido naquele farol, não sei nem nunca vou conseguir explicar o que senti. Só sei que gelei. O meu cérebro parou. Desde esse momento estou em modo automático a questionar-me de segundo em segundo a realidade que estamos todos a viver".

A publicação termina com um apelo emocionado, no qual a jovem expressa a esperança de que tudo não passe de um pesadelo e de que Maycon possa regressar. 

