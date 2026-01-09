Emocionante. Renata Reis reage à morte de Maycon Douglas: «Só quero acreditar que é mentira»

Depois de dias de desespero à procura de Maycon Douglas, Renata Reis reagiu agora, de forma discreta e emotiva, à confirmação da morte do antigo companheiro.

A ex-concorrente de Secret Story – Casa dos Segredos 8 recorreu às redes sociais para partilhar uma fotografia ao lado de Maycon, optando por não escrever qualquer texto próprio. Em vez disso, escolheu deixar falar a música que acompanhou a publicação.

Renata utilizou um tema interpretado por Flávia Monteiro, mais conhecida como Nufla, também ela participante da mesma edição do reality show da TVI. A escolha da canção não passou despercebida, sobretudo pela letra carregada de dor e incredulidade.

“Não consigo acreditar na tua ida. Só quero acreditar que é mentira. Acorda-me deste pesadelo”, ouve-se nos primeiros versos, numa mensagem que muitos interpretaram como um reflexo do choque e da tristeza sentidos pela jovem.

A reação de Renata Reis surge após dias de intensa mobilização nas redes sociais, durante os quais fez vários apelos na tentativa de ajudar a encontrar Maycon Douglas. Agora, perante o desfecho trágico, optou pelo silêncio e por uma homenagem marcada pela emoção e pela saudade.

A morte do ex-concorrente do Secret Story 8 continua a gerar comoção entre amigos, familiares, fãs e antigos colegas do programa, que têm multiplicado mensagens de despedida e apoio nas redes sociais.