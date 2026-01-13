O primeiro gesto de Renata Reis para enfrentar o luto após a morte de Maycon Douglas

Renata Reis assinalou o luto pela morte de Maycon Douglas com um gesto discreto, mas profundamente simbólico, ao revelar uma nova tatuagem apenas um dia após as cerimónias fúnebres do ex-concorrente do Secret Story.

Renata Reis marcou simbolicamente o luto pela morte de Maycon Douglas com um gesto íntimo e carregado de significado. A ex-concorrente da oitava edição de Secret Story – Casa dos Segredos revelou, esta segunda-feira, dia 12, que fez uma nova tatuagem, apenas 24 horas depois das cerimónias fúnebres do jovem.

Através do Instagram, Renata Reis partilhou um vídeo publicado pelo tatuador responsável pelo trabalho, onde é possível ver o momento em que a palavra “Faith” — “fé”, em português — é gravada na sua pele.

Recorde-se que Renata Reis e Maycon Douglas conheceram-se e apaixonaram-se durante a participação no reality show da TVI, relação que continuou fora da casa mais vigiada do País. O namoro terminou em maio do ano passado, mas a ligação entre ambos manteve-se significativa.

Maycon Douglas esteve desaparecido durante cerca de uma semana, período durante o qual o seu automóvel foi encontrado submerso no mar, a seis metros de profundidade. O corpo do jovem acabaria por surgir dias depois, confirmando o desfecho trágico que abalou fãs, amigos e antigos colegas do programa.