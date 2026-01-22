O que se passava com Maycon? Renata Reis desabafa sobre última fase de vida do DJ: «Eu sei como é que ele chegou a isso»

  Dois às 10
  Hoje às 14:37

Em declarações, a ex-concorrente do «Secret Story» fala sobre o processo de luto, as fases que tem vivido desde a perda do ex-namorado.

Renata Reis falou pela primeira vez após serem conhecidos os resultados da autópsia de Maycon Douglas, morte por afogamento, e não escondeu que continua a atravessar um processo difícil. Em declarações à TV7Dias, a ex-concorrente do «Secret Story» confessou que ainda está a tentar lidar emocionalmente com tudo o que tem vindo a público.

«Ainda estou a digerir. Passa-se por tantas fases, já coloquei o “e se?”, já disse “não, não há ses”. Eu não conseguiria mudar nada, fazer mais», afirmou, num desabafo marcado pela dor e pela reflexão.

Renata fez questão de sublinhar que tem consciência do percurso que levou Maycon até esse momento, mas explicou porque prefere manter certos aspetos no âmbito privado, até porque Maycon nunca os tornou públicos. «Eu sei como é que ele chegou a isso, tenho perfeita noção. Mas se ele não expôs, porque é que vou eu expor? Para mim é lógico», declarou.

A influenciadora aproveitou ainda para deixar uma mensagem mais ampla, alertando para a pressão constante a que figuras públicas e criadores de conteúdos estão sujeitos. «Como é que nós chegamos a uma situação destas de desgaste? Gostava que as pessoas tivessem noção de que nós não somos marionetas. As pessoas exigem uma vida perfeita de “influencerzinho”, mas a vida real não é isso», acrescentou à mesma revista.

 

 

