A soluçar, Ruben Silvestre chora morte de Maycon Douglas: «Desculpa se alguma vez te falhei»

A morte de Maycon Douglas continua a gerar uma onda de dor entre antigos colegas do Secret Story. Desta vez, foi Ruben Silvestre quem decidiu quebrar o silêncio, partilhando um vídeo emotivo onde presta homenagem ao amigo com quem criou uma ligação profunda dentro e fora da casa mais vigiada do país.

Conheceram-se na oitava edição do Secret Story – Casa dos Segredos e rapidamente criaram uma ligação que ultrapassou o jogo. Ruben Silvestre recorreu às redes sociais para prestar uma sentida homenagem a Maycon Douglas, que foi encontrado sem vida na passada quarta-feira, dia 7, deixando o País em choque.

No Instagram, o ex-concorrente partilhou um vídeo comovente, no qual surge visivelmente emocionado ao falar do amigo. “Há pessoas que não passam pela nossa vida, ficam. O Maycon ficou. Era luz nos dias cinzentos, era riso fácil, daqueles que se entranham na memória e nunca mais saem”, começou por dizer, com a voz embargada.

Ruben confessou a dificuldade em aceitar a ausência física de Maycon, descrevendo o momento como irreal. “Ainda me custa aceitar um mundo no qual ele não existe fisicamente. Ainda me soa tudo a um pesadelo do qual esperamos acordar. A cabeça tenta entender, mas o coração recusa-se, porque há ausências que simplesmente não fazem sentido”, desabafou.

O jovem recordou ainda a forma improvável como a amizade nasceu, sublinhando que aquilo que começou num programa de televisão se transformou numa relação para a vida. “Conhecemo-nos por acaso, mas tornámo-nos inseparáveis. Foste uma das melhores coisas que me aconteceram”, afirmou.

Num momento particularmente tocante, Ruben deixou um pedido de desculpas ao amigo. “Desculpa se alguma vez te falhei ou se alguma vez não estive à altura de uma amizade tão pura como a nossa”, disse, já em lágrimas.

A homenagem terminou com a promessa de que Maycon continuará presente na sua vida. “Levo-te comigo nos sonhos, nas gargalhadas. Nos momentos em que vou precisar de força, vou lembrar-me de ti. Vais existir em mim para sempre”, concluiu, num testemunho que tem emocionado seguidores e antigos colegas do Secret Story.