Antes de morrer, Maycon Douglas tinha definido três metas a alcançar em 2026

  • Dois às 10
  • Hoje às 14:53

Um direto nas redes sociais tem sido divulgado após a morte do jovem DJ.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Num direto feito no Instagram, dias antes de desaparecer, Maycon Douglas deixou claras as metas que tinha traçado para o futuro, palavras que hoje ganham um peso ainda mais doloroso e ajudam a explicar o choque com que o País recebeu a notícia da sua morte.

Na transmissão em direto, o ex-concorrente do «Secret Story 8» falou abertamente sobre os planos que tinha para 2026, revelando ambição, esperança e uma vontade firme de continuar a construir a sua vida. Entre os objetivos, destacou o desejo de voltar a dar aulas de skate, uma paixão antiga que sempre fez parte do seu percurso e que queria retomar de forma mais consistente.

Maycon assumiu ainda que pretendia apostar mais na criação de conteúdos para as redes sociais, área onde já vinha a ganhar visibilidade e que encarava como uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional.

Mas foi o terceiro objetivo que mais tocou quem o acompanhava. Com emoção, o jovem confessou estar a juntar dinheiro para concretizar um sonho muito especial: comprar uma casa para a mãe. “Ando a juntar dinheiro porque o sonho ainda não morreu”, disse, numa frase que hoje ecoa com particular intensidade.

Estas palavras, carregadas de esperança e planos por cumprir, tornam a sua morte ainda mais difícil de aceitar para familiares, amigos e fãs, que recordam agora um Maycon cheio de projetos, longe de imaginar o desfecho trágico que viria a acontecer.

Temas: Maycon Douglas Secret Story Dois às 10

RELACIONADOS

Renata Reis quebra silêncio após funeral de Maycon Douglas: «Para sempre»

Funeral de Maycon Douglas marcado pela dor e por coincidência arrepiante

Em momento de grande dor, Renata Reis recorre a ex-concorrente do Secret Story para homenagear Maycon Douglas

Fora do Estúdio

Fora do «Secret Story», Liliana e Fábio prolongam compromisso de forma única

Hoje às 15:49

Renata Reis quebra silêncio após funeral de Maycon Douglas: «Para sempre»

Hoje às 11:15

Funeral de Maycon Douglas marcado pela dor e por coincidência arrepiante

Hoje às 09:30

Maria Botelho Moniz deixa recruta da «1.ª Companhia» em lágrimas: «Há uma frase que eu nunca me vou esquecer»

Hoje às 09:17

Este foi o comentário de Sara Santos que mereceu ovação do público. E até os colegas reagiram

Hoje às 08:51

Depois de três anos de 'dores de cabeça', Cristiano Ronaldo toma decisão inesperada

Ontem às 09:41

«Pode ter sido assassinado»: morte de Maycon Douglas é notícia na imprensa internacional

9 jan, 16:51
MAIS

Mais Vistos

Sobrinho de Kina tirou a própria vida. Recruta da «1.ª Companhia» conta que teve pressentimento dentro da Base

Hoje às 11:56

Adriano Silva Martins critica prestação de Kina na “1.ª Companhia”: “Não percebo esta Kina que vi durante estes dez dias”

Hoje às 10:00

Lavada em lágrimas, Kina revela que um familiar morreu enquanto estava na “1.ª Companhia”

Hoje às 11:56

“Teve um surto”. Kina expõe episódio noturno com Filipe Delgado na “1.ª Companhia”

Hoje às 11:46

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

30 ideias de jantares económicos para poupar no pós-Natal

8 jan, 09:00

Se tiver uma air fryer em casa, nunca mais deite fora as cascas das batatas

6 jan, 14:00

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez 2025, 08:21

Fotos

A roupa nunca mais seca? Esta cobertura para estendal resolve o problema em três horas

Há 2h e 55min

Sigo na autoestrada a 120 km/h. Sou obrigado a encostar à direita? Eis o que diz a lei

Há 3h e 23min

Três funções num só aparelho: este limpa-estofos deixa sofás e carpetes impecáveis

Há 3h e 48min

Se tem um carro a gasóleo, nunca arranque sem seguir este passo

Há 3h e 53min