Antes de morrer, Maycon Douglas tinha definido três metas a alcançar em 2026

Um direto nas redes sociais tem sido divulgado após a morte do jovem DJ.

Num direto feito no Instagram, dias antes de desaparecer, Maycon Douglas deixou claras as metas que tinha traçado para o futuro, palavras que hoje ganham um peso ainda mais doloroso e ajudam a explicar o choque com que o País recebeu a notícia da sua morte.

Na transmissão em direto, o ex-concorrente do «Secret Story 8» falou abertamente sobre os planos que tinha para 2026, revelando ambição, esperança e uma vontade firme de continuar a construir a sua vida. Entre os objetivos, destacou o desejo de voltar a dar aulas de skate, uma paixão antiga que sempre fez parte do seu percurso e que queria retomar de forma mais consistente.

Maycon assumiu ainda que pretendia apostar mais na criação de conteúdos para as redes sociais, área onde já vinha a ganhar visibilidade e que encarava como uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional.

Mas foi o terceiro objetivo que mais tocou quem o acompanhava. Com emoção, o jovem confessou estar a juntar dinheiro para concretizar um sonho muito especial: comprar uma casa para a mãe. “Ando a juntar dinheiro porque o sonho ainda não morreu”, disse, numa frase que hoje ecoa com particular intensidade.

Estas palavras, carregadas de esperança e planos por cumprir, tornam a sua morte ainda mais difícil de aceitar para familiares, amigos e fãs, que recordam agora um Maycon cheio de projetos, longe de imaginar o desfecho trágico que viria a acontecer.