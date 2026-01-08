Detalhe na praia onde o corpo de Maycon Douglas foi encontrado pode indicar o que aconteceu

A TVI e o repórter Bruno Caetano estiveram no local onde Maycon Douglas apareceu sem vida.

O repórter Bruno Caetano esteve no local onde foi encontrado o corpo de Maycon Douglas e trouxe novos detalhes sobre as circunstâncias que envolvem o desaparecimento e a morte do ex-concorrente da oitava edição da Casa dos Segredos. No Dois às 10, o jornalista revelou que a presença da Polícia Judiciária na zona é um indício claro de que as autoridades estão a equacionar diferentes cenários, incluindo a possibilidade de existirem indícios de crime.

Diretamente da Nazaré, Bruno Caetano sublinhou que continuam a existir várias “pontas soltas” neste caso, o que justifica a investigação aprofundada que está a ser levada a cabo. A recolha de informação no local e os testemunhos obtidos nas últimas horas levantam novas dúvidas sobre o que poderá ter acontecido nas horas que antecederam o desaparecimento de Maycon Douglas.

No programa da TVI, dois amigos do jovem aceitaram falar, sob anonimato, partilhando informações relevantes sobre os últimos momentos antes de o ex-concorrente ter sido dado como desaparecido. Segundo estes testemunhos, Maycon terá saído acompanhado por uma amiga. “Ele saiu com a sua amiga para casa”, garantiu uma das fontes, acrescentando que o jovem terá referido que precisava de descansar, uma vez que no dia seguinte teria “uma data em Quarteira”.

No entanto, os relatos apontam também para um momento de tensão. “Aquilo que eu sei é que houve uma discussão”, revelou um dos amigos, admitindo que essa altercação poderá ter ocorrido entre Maycon e a amiga com quem esteve. Ainda assim, permanecem dúvidas sobre os últimos instantes antes do desaparecimento. “Sei que foi visto a sair, não sei se sozinho ou não”, acrescentou.

Outro detalhe que está a gerar estranheza entre os mais próximos prende-se com uma mensagem enviada a um proprietário de um restaurante. “Sabemos que essa mensagem existe e achamos estranho, porque não era a maneira dele escrever”, confidenciaram, levantando suspeitas sobre quem poderia ter tido acesso ao telemóvel do ex-concorrente.

As autoridades continuam a investigar o caso, mantendo em aberto todos os cenários.