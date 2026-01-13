Leomarte Freire acusa colegas de se aproveitarem da morte de Maycon Douglas: «Para se promoverem nas redes sociais»

Leomarte Freire foi direto e crítico ao comentar a morte de Maycon Douglas, denunciando no Dois às 10 aquilo que considera ser um aproveitamento mediático da tragédia e defendendo que o luto deve ser vivido longe das redes sociais.

Também chamado a comentar a morte de Maycon Douglas, Leomarte Freire não poupou palavras e deixou duras críticas ao que considera ser um aproveitamento mediático da tragédia. Sem esconder a indignação, o ex-concorrente distinguiu empatia genuína de exposição em busca de visibilidade.

“Eu não tinha nenhum tipo de relação com o Maycon cá fora (…) Para mim, empatia não é redes sociais. Eu acho que muita gente aproveitou-se da situação, do passamento físico de alguém, da dor de uma família, para se promover nas redes sociais”, acusou.

Leomarte foi ainda mais incisivo ao apontar o que considera ser uma superficialidade generalizada nas reações públicas: “Muita gente publicou homenagens e coisas sem sentimento, era só para ser notícia. Eu aprendi que luto não é espetáculo”.

Segundo revelou, assim que teve conhecimento da morte do jovem, optou por contactar diretamente quem sabia estar verdadeiramente próximo de Maycon. “Logo que vi a notícia, liguei para o Diogo (…) Liguei para o Ruben, ele estava devastado. Dei os meus pêsames ao Ruben. E mandei uma mensagem para a Renata. É o máximo”, contou.

Sem mencionar nomes, o ex-concorrente analisou ainda o medo que algumas figuras públicas têm de desaparecer do espaço mediático: “As pessoas têm medo de cair no esquecimento. As pessoas têm medo de amanhã não serem lembradas. E toda oportunidade que encontram de ‘agora vão-me fazer uma notícia no Portal X’ aproveitam”.

Para terminar, deixou clara a sua posição pessoal: “Eu já disse, no dia em que eu quiser virar notícia, não vai ser à custa da dor de alguém. Faço uma espargata no ar, parto uma perna e vira notícia”.

Tal como Diogo Alexandre, Leomarte revelou ter sido pressionado pelos seguidores a pronunciar-se publicamente, admitindo que chegou a fazer um story a pedir para pararem com as cobranças.

