Amigos que estiveram com Maycon antes do desaparecimento quebram silêncio: «Aquilo que eu sei é que houve uma discussão»

  • Dois às 10
  • Há 2h e 12min

O Dois às 10 falou em exclusivo com dois amigos de Maycon Douglas, o ex-concorrente do Secret Story que continua desaparecido.

No programa «Dois às 10», da TVI, foram revelados novos detalhes sobre o desaparecimento de Maycon Douglas, ex-concorrente da oitava edição da Casa dos Segredos. O repórter Bruno Caetano esteve no local e falou com amigos do jovem, que optaram por não mostrar o rosto, mas aceitaram partilhar informações relevantes sobre as últimas horas antes do seu desaparecimento.

Segundo estes testemunhos, Maycon terá saído acompanhado por uma amiga. “Ele saiu com a sua amiga para casa”, garantiu uma das fontes, acrescentando que o jovem terá dito que precisava de descansar, uma vez que no dia seguinte teria “uma data em Quarteira”.

No entanto, surgem também indícios de tensão antes do desaparecimento. “Aquilo que eu sei é que houve uma discussão”, revelou um amigo, admitindo que essa altercação poderá ter acontecido entre Maycon e a amiga com quem esteve. Ainda assim, permanece a dúvida sobre o momento em que foi visto pela última vez: “Sei que foi visto a sair, não sei se sozinho ou não”.

Outro pormenor que está a gerar estranheza entre os mais próximos prende-se com uma mensagem enviada a um proprietário de um restaurante. “Sabemos que essa mensagem existe e achamos estranho, porque não era a maneira dele escrever”, explicaram, levantando suspeitas sobre quem poderá ter tido acesso ao telemóvel do ex-concorrente.

Entre incertezas e perguntas sem resposta, os amigos admitem acreditar que “há pessoas que sabem mais do que dizem”, enquanto a família vive momentos de enorme sofrimento. “A mãe está destroçada”, confidenciaram, sublinhando a angústia que se vive à espera de respostas.

As autoridades continuam a investigar o caso, numa altura em que cada novo detalhe pode ser decisivo para perceber o que aconteceu a Maycon Douglas.

 

