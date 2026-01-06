Amigos revelam quem foi a última pessoa que viram com Maycon antes do desaparecimento

  Dois às 10
  • Há 1h e 53min

Uma entrevista exclusiva do Dois às 10 a dois amigos de Maycon.

Novos testemunhos trazem à luz mais detalhes sobre os momentos que antecederam o desaparecimento de Maycon Douglas. Amigos do ex-concorrente da Casa dos Segredos 8 revelaram que o jovem terá sido visto pela última vez acompanhado por uma amiga, com quem teria estado pouco antes de desaparecer.

Segundo os relatos recolhidos pelo Dois às 10, Maycon “saiu com a sua amiga para casa”, garantindo ainda que no dia seguinte tinha compromissos profissionais e precisava de descansar. No entanto, os mesmos amigos admitem que nem tudo foi pacífico nessa noite.

“Aquilo que eu sei é que houve uma discussão”, afirmou uma das fontes, referindo que o desentendimento poderá ter acontecido entre Maycon e essa mesma amiga. Apesar disso, há ainda muitas incertezas: “Sei que foi visto a sair, não sei se sozinho ou não”, acrescentaram.

Este conjunto de informações aumenta as dúvidas em torno do caso, sobretudo porque alguns comportamentos recentes do jovem não coincidem com aquilo que era habitual. Para os amigos, há peças que ainda não encaixam e que poderão ser determinantes para perceber o que realmente aconteceu.

Enquanto isso, a família continua a viver dias de profunda dor, com os mais próximos a garantirem que a mãe de Maycon está “completamente destroçada”, agarrando-se à esperança de respostas.

