Confirmado: corpo encontrado numa praia da Nazaré é de Maycon Douglas

Um corpo deu à costa esta quarta-feira, 7 de janeiro, na Praia do Sul, na Nazaré, numa zona próxima do local onde havia sido encontrada submersa, a cerca de seis metros de profundidade, a viatura de Maycon Douglas, ex-concorrente da oitava edição de Secret Story – Casa dos Segredos, da TVI.

De acordo com a CNN Portugal, está agora confirmado que o corpo encontrado pertence a Maycon Douglas, que se encontrava desaparecido desde a madrugada do dia 31 de dezembro. A informação foi avançada após diligências das autoridades no local.

O jovem tinha sido visto pela última vez na Nazaré, e o desaparecimento mobilizou familiares, amigos e meios de socorro ao longo dos últimos dias, com vários apelos públicos e operações de busca na zona.

As autoridades continuam a investigar as circunstâncias da morte, sendo aguardados mais esclarecimentos oficiais nas próximas horas.