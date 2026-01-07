Corpo encontrado numa praia da Nazaré perto do local onde Maycon desapareceu

Um corpo deu à costa na manhã desta quarta-feira, 7 de janeiro, na Praia do Sul, na Nazaré, numa zona próxima do local onde tinha sido encontrado submerso o carro de Maycon Douglas, ex-concorrente da oitava edição do Secret Story – Casa dos Segredos.

De acordo com a CMTV, que avançou a informação, o cadáver encontra-se em “estado avançado de decomposição”, o que impossibilita, para já, a identificação imediata. A confirmação de que se trata de Maycon Douglas só poderá ser feita após a realização da autópsia e dos exames forenses necessários.

Recorde-se que o jovem está desaparecido desde cerca das 05h00 do passado dia 31 de dezembro. Dias depois, as autoridades localizaram a viatura de Maycon submersa no mar, a cerca de seis metros de profundidade, junto à Nazaré, o que levou ao reforço das operações de busca na zona.

Até ao momento, não existe confirmação oficial da identidade do corpo encontrado, mantendo-se a investigação em curso. As autoridades continuam a apurar as circunstâncias do desaparecimento e do achado agora registado, enquanto a família e amigos aguardam esclarecimentos.