De Afonso Leitão a João Ricardo. Ex-concorrentes que partilharam casa com Maycon Douglas juntam-se para se despedir do DJ

  • Dois às 10
  • Há 3h e 42min

A morte de Maycon Douglas está a comover os fãs e quem partilhou casa com o DJ, que entrou no Secret Story 8.

A morte de Maycon Douglas continua a gerar uma onda de comoção entre antigos concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos. Nas redes sociais, são muitos os ex-participantes do reality show da TVI que têm prestado homenagens sentidas ao jovem DJ, recordando a amizade, os momentos partilhados e o impacto que deixou em quem com ele conviveu.

Entre as várias reações, destacam-se as mensagens de Rita Almeida, Carolina Braga, Gonçalo Coelho, Margarida, Daniela Santo e Diogo Afonso, que recorreram às redes sociais para manifestar o seu pesar e deixar palavras de despedida a Maycon Douglas.

Também Afonso Leitão, que participou na mesma edição do programa, reagiu de forma simples, mas profundamente emotiva. Com apenas cinco palavras, deixou clara a marca que o amigo deixou na sua vida: “Sempre será lembrado. Jamais esquecido”, escreveu no Instagram, numa despedida carregada de significado.

João Ricardo Ferreira, igualmente ex-concorrente do Secret Story 8, partilhou uma mensagem particularmente tocante, centrando-se na dor da família, em especial da mãe de Maycon. “Hoje, não faz sentido falar de nada que não seja a dor. A dor de uma mãe que perdeu um filho de 25 anos. Nada no mundo prepara uma mãe para isto. Nada. O meu pensamento está sobretudo na tua mãe. Que ninguém a deixe sozinha. Que sinta que o filho dela marcou e que importa”, escreveu, rematando com: “A tua memória ficará para sempre! Descansa em paz”, acompanhado por um coração.

Marcelo Palma foi outro dos antigos participantes do reality show da TVI a manifestar publicamente a sua dor. Através do Instagram, partilhou uma fotografia onde surge abraçado a Maycon Douglas e confessou não encontrar palavras para descrever o que sente: “Ainda não tenho palavras…”, escreveu na legenda.

As homenagens multiplicam-se, refletindo a forte ligação que Maycon Douglas criou com muitos dos colegas dentro e fora da casa mais vigiada do País. Veja todas as homenagens na galeria que preparámos.

