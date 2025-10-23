Existe um medicamento que pode ser colocado na sanita para a deixar como nova

  • Joana Lopes
  • Há 5 min

Pode parecer estranho, mas um medicamento comum pode ser o segredo para uma sanita impecável.

Manter a sanita limpa não é apenas uma questão de higiene mas também uma forma de evitar a acumulação de calcário, que se torna difícil de remover quando já surgem aquelas manchas resistentes. Existe um truque simples e caseiro que utiliza um medicamento comum para combater este problema de forma eficaz

Segundo o site Vía País, a aspirina pode ser uma grande aliada na remoção do calcário da sanita graças ao seu componente ácido, que ajuda a dissolver os resíduos acumulados

Para experimentar este método, vai precisar de 3 a 5 comprimidos de aspirina, um pouco de água e uma escova de sanita ou esponja. Comece por esmagar as aspirinas até obter um pó fino, ajustando a quantidade consoante o nível de calcário presente. Depois, misture o pó com água até formar uma pasta e aplique-a diretamente nas áreas afetadas, deixando atuar durante pelo menos uma hora e, se as manchas forem mais persistentes, pode deixar a mistura agir durante toda a noite. Passado o tempo de espera, esfregue com a escova para remover os resíduos e enxague bem com água, conseguindo assim deixar a sanita limpa e sem manchas

Filho de 14 anos terá matado vereadora da Câmara de Vagos. A explicação dada pelo rapaz é inacreditável

Ontem às 11:59

Aos 77 anos, tem vibradores de todas as cores. E a opinião do marido não tem preço

Ontem às 10:31

Vereadora da Câmara de Vagos terá sido assassinada a tiro pelo filho de 14 anos. Cristina Ferreira reage: «Custa-nos muito assimilar uma história destas»

Ontem às 11:13

«Era um jovem educado e muito calmo na escola». É assim que descrevem o rapaz de 14 anos suspeito de matar a mãe

Ontem às 12:38

