Existe um medicamento que pode ser colocado na sanita para a deixar como nova

Pode parecer estranho, mas um medicamento comum pode ser o segredo para uma sanita impecável.

Manter a sanita limpa não é apenas uma questão de higiene mas também uma forma de evitar a acumulação de calcário, que se torna difícil de remover quando já surgem aquelas manchas resistentes. Existe um truque simples e caseiro que utiliza um medicamento comum para combater este problema de forma eficaz

Segundo o site Vía País, a aspirina pode ser uma grande aliada na remoção do calcário da sanita graças ao seu componente ácido, que ajuda a dissolver os resíduos acumulados

Para experimentar este método, vai precisar de 3 a 5 comprimidos de aspirina, um pouco de água e uma escova de sanita ou esponja. Comece por esmagar as aspirinas até obter um pó fino, ajustando a quantidade consoante o nível de calcário presente. Depois, misture o pó com água até formar uma pasta e aplique-a diretamente nas áreas afetadas, deixando atuar durante pelo menos uma hora e, se as manchas forem mais persistentes, pode deixar a mistura agir durante toda a noite. Passado o tempo de espera, esfregue com a escova para remover os resíduos e enxague bem com água, conseguindo assim deixar a sanita limpa e sem manchas