Há quem diga que é uma baía escondida do Mediterrâneo. Descubra o segredo que todos querem guardar

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:30

Se já está a pensar nas férias de 2026, há um destino — pouco conhecido — no Mediterrâneo que oferece tudo o que se espera do verão: mar quente, praias amplas e águas cristalinas. Com opções de alojamento que vão de hotéis animados para famílias a espaços tranquilos para adultos, este recanto combina beleza natural, conforto e momentos de verdadeiro descanso.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Para quem já começa a planear as férias de 2026, existe um destino surpreendente que continua a oferecer tudo aquilo que se espera do verão: mar quente, noites amenas e uma praia onde ainda é possível estender a toalha longe das multidões. Este lugar chama-se Arenal d’en Castell e situa-se no norte de Menorca, a menos de duas horas de avião.

Com uma baía ampla, águas cristalinas e alojamentos para todos os gostos — desde hotéis familiares com animação até espaços tranquilos destinados a adultos —, este recanto das Baleares alia beleza natural, conforto e acessibilidade. É a escolha perfeita para quem procura descanso, longos mergulhos e o prazer simples de um verão sem pressa.

 

Temas: Mediterrâneo Férias 2026 Arenal d’en Castell Menorca

RELACIONADOS

Em 2025, ganhou o título de “joia escondida de Portugal” e promete ser um destino de férias cobiçado em 2026

Imagine as suas férias de 2026 nesta praia. Parece em Ibiza, mas está a apenas 1 hora de Portugal

Planeie as suas férias de verão. Quase ao lado de Portugal, esta praia tem água a 30ºC

Prepare-se para as férias de 2026. Esta praia de água a quase 30ºC está a 2 horas de Portugal

Dicas

A roupa nunca mais seca? Esta cobertura para estendal resolve o problema em três horas

Há 2h e 58min

Sigo na autoestrada a 120 km/h. Sou obrigado a encostar à direita? Eis o que diz a lei

Há 3h e 26min

Três funções num só aparelho: este limpa-estofos deixa sofás e carpetes impecáveis

Há 3h e 51min

Se tem um carro a gasóleo, nunca arranque sem seguir este passo

Há 3h e 56min

"É melhor do que alguns resorts no estrangeiro" — e está a menos de 1h30 de Lisboa

Hoje às 16:00

Com hotéis a 80 € e jantares a 15 €, este destino paradisíaco é aposta para 2026

Hoje às 15:00

A maioria está a guardar o pão de forma errada. Especialista explica o que pode estragá-lo

Hoje às 14:30
MAIS

Mais Vistos

Sobrinho de Kina tirou a própria vida. Recruta da «1.ª Companhia» conta que teve pressentimento dentro da Base

Hoje às 11:56

Adriano Silva Martins critica prestação de Kina na “1.ª Companhia”: “Não percebo esta Kina que vi durante estes dez dias”

Hoje às 10:00

Lavada em lágrimas, Kina revela que um familiar morreu enquanto estava na “1.ª Companhia”

Hoje às 11:56

“Teve um surto”. Kina expõe episódio noturno com Filipe Delgado na “1.ª Companhia”

Hoje às 11:46

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

30 ideias de jantares económicos para poupar no pós-Natal

8 jan, 09:00

Se tiver uma air fryer em casa, nunca mais deite fora as cascas das batatas

6 jan, 14:00

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez 2025, 08:21

Fora do Estúdio

Fora do «Secret Story», Liliana e Fábio prolongam compromisso de forma única

Hoje às 15:49

Antes de morrer, Maycon Douglas tinha definido três metas a alcançar em 2026

Hoje às 14:53

Renata Reis quebra silêncio após funeral de Maycon Douglas: «Para sempre»

Hoje às 11:15

Funeral de Maycon Douglas marcado pela dor e por coincidência arrepiante

Hoje às 09:30

Fotos

A roupa nunca mais seca? Esta cobertura para estendal resolve o problema em três horas

Há 2h e 58min

Sigo na autoestrada a 120 km/h. Sou obrigado a encostar à direita? Eis o que diz a lei

Há 3h e 26min

Três funções num só aparelho: este limpa-estofos deixa sofás e carpetes impecáveis

Há 3h e 51min

Se tem um carro a gasóleo, nunca arranque sem seguir este passo

Há 3h e 56min