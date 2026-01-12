Há quem diga que é uma baía escondida do Mediterrâneo. Descubra o segredo que todos querem guardar

Se já está a pensar nas férias de 2026, há um destino — pouco conhecido — no Mediterrâneo que oferece tudo o que se espera do verão: mar quente, praias amplas e águas cristalinas. Com opções de alojamento que vão de hotéis animados para famílias a espaços tranquilos para adultos, este recanto combina beleza natural, conforto e momentos de verdadeiro descanso.

Para quem já começa a planear as férias de 2026, existe um destino surpreendente que continua a oferecer tudo aquilo que se espera do verão: mar quente, noites amenas e uma praia onde ainda é possível estender a toalha longe das multidões. Este lugar chama-se Arenal d’en Castell e situa-se no norte de Menorca, a menos de duas horas de avião.

Com uma baía ampla, águas cristalinas e alojamentos para todos os gostos — desde hotéis familiares com animação até espaços tranquilos destinados a adultos —, este recanto das Baleares alia beleza natural, conforto e acessibilidade. É a escolha perfeita para quem procura descanso, longos mergulhos e o prazer simples de um verão sem pressa.