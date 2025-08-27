Diga adeus às manchas nas meias brancas com estas três dicas

Se já tentou de tudo e nada resulta, não desanime: reunimos três soluções práticas e eficazes que vão deixar as suas meias brancas como novas.

As meias brancas são uma peça de roupa presente em praticamente todos os armários. Quando novas, apresentam-se impecavelmente brancas e brilhantes, mas depressa começam a ganhar tons acinzentados ou até castanhos nas solas. Manter este aspeto limpo pode parecer uma tarefa impossível, mas a boa notícia é que existem truques eficazes para as conservar como novas.

Ao contrário do que se possa pensar, simplesmente lavar as meias não é suficiente para manter a sua brancura. Foi por isso que o site First for Women recorreu a vários especialistas em limpeza para descobrir os métodos mais adequados para preservar estas peças. O resultado foram três soluções caseiras, simples e práticas, que devem ser aplicadas antes de as colocar na máquina e que utilizam produtos que provavelmente já tem em casa.

Uma das combinações mais eficazes é a de água oxigenada com bicarbonato de sódio. Ao misturar ambos em partes iguais, obtém-se uma pasta poderosa contra as manchas, que deve ser aplicada diretamente nas áreas afetadas. Depois de atuar durante cerca de trinta minutos, basta lavar normalmente na máquina. Também o sumo de limão pode ser um excelente aliado. Para isso, colocam-se algumas rodelas de limão num recipiente com água a ferver, mergulham-se as meias na mistura e deixam-se de molho durante a noite, lavando-se em seguida de forma habitual. Se não ficarem totalmente brancas, o processo pode ser repetido. Outra opção é a união de bicarbonato de sódio com vinagre branco, que além de eliminar manchas ajuda ainda a combater odores. Mistura-se uma chávena de cada produto em água quente e as meias devem permanecer nesse preparado algumas horas ou mesmo toda a noite, antes de serem lavadas normalmente. Neste caso, o bicarbonato atua como abrasivo ligeiro, removendo a sujidade das fibras, enquanto o vinagre funciona como desinfetante natural.

Mas não basta saber o que fazer, é igualmente importante conhecer o que não se deve fazer. De acordo com o First for Women, nunca deve colocar as meias do avesso na máquina, já que devem ser lavadas do lado certo. É recomendável usar água quente nos ciclos de lavagem, pois facilita a remoção da sujidade. E, finalmente, deve evitar-se misturar roupa branca com peças coloridas, para não correr o risco de manchar — uma regra que não se aplica apenas às meias, mas a toda a roupa clara.