Encontrámos a maneira mais fácil de o papel vegetal não enrolar no tabuleiro

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 59min
Papel vegetal
Papel vegetal

Cansado de ver o papel vegetal enrolar sempre que o colocas no tabuleiro? Descobrimos um truque simples que faz com que ele fique perfeitamente esticado, facilitando o teu dia na cozinha.

Quem nunca colocou papel vegetal num tabuleiro ou numa forma e viu o papel enrolar-se, levantar nas pontas ou simplesmente não colaborar? A pensar nisso, a criadora de conteúdos @comidadamaejoana.pt partilhou uma dica que pode facilitar bastante a vida na cozinha.

A pergunta é frequente: porque é que o papel vegetal parece nunca ficar direito quando sai do rolo? A resposta é simples: não é mania, é estratégia.

Quando o papel vegetal é colocado diretamente do rolo para o tabuleiro, tende a manter a curvatura original. O resultado? Bordas levantadas, papel a enrolar e, em alguns casos, até a mexer com o ar do forno, comprometendo a receita.

A solução está num gesto muito simples: amassar o papel antes de o usar. Assim, o papel torna-se mais maleável, adapta-se melhor ao formato do tabuleiro ou da forma e deixa de levantar ou atrapalhar durante a confeção.

Segundo a criadora de conteúdos, este pequeno truque torna o processo mais prático e menos stressante. No fundo, são estes detalhes que fazem a cozinha trabalhar a favor de quem cozinha, e não o contrário.

