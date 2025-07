Ainda deita fora as cascas da melancia? Nem imagina o que pode fazer com elas

A melancia é uma das frutas mais apreciadas no verão, mas as suas cascas, geralmente descartadas, podem ser transformadas num doce nutritivo, saboroso e saudável. O chef Fábio Bernardino partilha uma receita simples para aproveitar esta parte da fruta que costuma ir para o lixo.

A melancia, conhecida como a rainha do verão, destaca-se pelo seu tamanho, originando cascas espessas que normalmente acabam no lixo. Contudo, existe uma forma de aproveitar essas cascas que é nutritiva, saborosa e saudável.

Esta receita foi partilhada pelo chef Fábio Bernardino na sua página de Instagram. «É verdade, leram bem, hoje trago uma ideia para reaproveitar uma parte da melancia que normalmente deitamos fora, a casca», escreve o chef.

Para confeccionar este doce, vai precisar de:

700g de casca de melancia;

200g de açúcar;

1 pau de canela;

1 limão (sumo e casca).

Modo de preparação:

Corte as cascas em pequenos quadrados ou rale-as. Coloque numa panela juntamente com o açúcar, o pau de canela, a casca e o sumo do limão. Leve ao lume até o doce atingir o ponto desejado. De seguida, coloque o doce num frasco e deixe arrefecer.

Pode, abaixo, acompanhar o vídeo com o passo a passo para aprender a fazer: