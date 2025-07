Como saber se a melancia é doce? Aprenda o truque dos dois dedos

Por vezes, a escolha da melancia leva mais tempo do que desejamos. Este truque vai permitir levar para casa a melhor de todas.

Todos, em algum momento, já levámos para casa uma melancia que parecia madura na banca do mercado ou da mercearia, mas que, ao ser aberta, revelou-se insípida, aguada e com pouca cor. As incertezas na hora de escolher uma boa melancia afetam tanto os menos experientes como os mais conhecedores — incluindo a jornalista norte-americana Mackenzie Filson, especialista em gastronomia, que chegou a trabalhar numa mercearia.

Num artigo publicado no site The Kitchn, Mackenzie confessa que se depara com este problema todos os verões. Determinada a encontrar o método mais simples e eficaz, falou com agricultores e donos de mercearias e partilhou as suas conclusões.

O truque que recomenda ao mundo é simples: a regra dos dois dedos.

Para aplicar este método, é necessário medir as riscas da casca da melancia. Deve juntar dois dedos e colocá-los sobre a faixa verde-escura entre duas riscas brancas. Se os dois dedos couberem perfeitamente nesse espaço, a melancia estará, muito provavelmente, no ponto certo de maturação.