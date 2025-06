Todos nós temos em casa o aliado infalível contra os mosquitos no quarto

Este artigo é para todos aqueles que não conseguem dormir com o zumbido de melgas.

A menos que tenha um sono profundamente pesado, é provável que já tenha sido acordado durante a noite pelo incómodo som de um mosquito a zumbir no quarto. Embora algumas pessoas consigam ignorar o inseto e continuar a dormir, outras acabam inevitavelmente por se levantar, munidas de um chinelo, na tentativa de resolver o problema.

A boa notícia é que existem formas de eliminar os mosquitos sem recorrer a perseguições noturnas com lanterna e chinelo na mão. Existem métodos caseiros que podem afastar estes insetos do quarto, permitindo-lhe dormir tranquilamente e evitar as indesejadas picadas.

O site Dormitorum reuniu oito sugestões para manter os mosquitos à distância, sendo que uma delas, toda a gente tem em casa:

- O alho pode ser uma solução, apesar de não ser o mais aromático. Corte alguns dentes de alho, coloque-os numa taça com água e use essa mistura como repelente natural.

- Uma das soluções passa por criar uma armadilha caseira. Para isso, é necessário uma garrafa de plástico, água morna e açúcar. Corta-se a garrafa a meio e coloca-se a água com açúcar na parte inferior, mexendo bem. Retira-se a tampa da metade superior da garrafa e encaixa-se essa parte virada para baixo, criando um funil. Os mosquitos são atraídos pela mistura e acabam por ficar presos no interior.

- Outro conselho é manter as luzes apagadas. Como os mosquitos são atraídos por fontes de luz, se tiver de abrir a janela antes de dormir ou durante a noite, certifique-se de que não há qualquer luminosidade a incentivá-los a entrar.

- Um truque eficaz envolve limão e cravinho-da-índia. Coloque alguns cravinhos numa metade de limão e deixe-a na janela. Se for uma janela de grandes dimensões, poderá utilizar duas metades. Para além de afastar os mosquitos, o ambiente ficará com um aroma agradável, se apreciar o cheiro a limão.

- O vinagre, conhecido pelas suas múltiplas utilidades em contexto doméstico, também pode ajudar neste caso. Basta colocar vinagre num recipiente e deixá-lo no parapeito da janela, impedindo a entrada de insetos.

- A camomila, além das suas propriedades calmantes, revela-se útil no combate aos mosquitos. Faça chá de camomila, deixe arrefecer e coloque o líquido num frasco pulverizador para aplicar diretamente sobre a pele. Convém utilizar chá puro, evitando versões com mel ou anis, que não têm o mesmo efeito. Idealmente, deve usar a flor da camomila, mas, se não for possível, escolha a opção mais natural disponível.

- Uma prática antiga, passada de geração em geração, consiste em colocar sacos transparentes com água junto às janelas. Este método tradicional é utilizado para afastar mosquitos e continua a ser recomendado por muitas famílias.

Por fim, os óleos essenciais são uma boa aposta. De entre os mais eficazes, o Dormitorum destaca os de citronela, limão, alecrim e lavanda. Pode aplicar algumas gotas destes óleos no seu creme hidratante para espalhar pelo corpo ou diluí-los em água e pulverizar o quarto, deixando o ambiente impregnado com um aroma que os mosquitos tendem a evitar.

