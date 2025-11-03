É possível perder peso na menopausa se eliminar estes três alimentos

Perder peso durante a menopausa é um desafio para muitas mulheres, devido às alterações hormonais que tornam o metabolismo mais lento. No entanto, um especialista afirma que uma pequena mudança na alimentação pode fazer toda a diferença.

A menopausa é uma fase natural na vida da mulher, assinalando o fim da menstruação e da capacidade reprodutiva, geralmente entre os 40 e os 50 anos. Esta etapa provoca alterações hormonais que podem resultar num aumento de peso, sobretudo na região abdominal.

O endocrinologista Francisco Rosero explicou, numa publicação no seu Instagram, que, para perder peso durante esta fase, é essencial evitar três alimentos específicos: açúcar, pão e leite.

O açúcar, independentemente da sua variedade, estimula a produção de insulina, promovendo o armazenamento de gordura. O pão, mesmo os mais saudáveis, com sementes ou fibra, continua a ser uma fonte de carboidratos simples que contribuem para o aumento de peso. Já o leite, frequentemente associado ao cálcio essencial, pode ser substituído por alternativas mais saudáveis.

Estas recomendações tornam-se ainda mais importantes porque, com a diminuição dos estrogénios, ocorre uma alteração na distribuição da gordura corporal e uma maior resistência à insulina, hormona crucial para o metabolismo e o controlo da gordura. Níveis elevados de insulina favorecem o acúmulo excessivo de gordura e aumentam o risco de outras doenças.