A pouco mais de uma hora de Lisboa, existe um mercado de Natal digno de um filme

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:00

A pouco mais de uma hora de Lisboa, esconde-se um mercado de Natal que parece verdadeiramente tirado de um filme: luzes cintilantes, casinhas de madeira, aromas quentes e um ambiente tão mágico que faz qualquer visitante sentir que entrou num cenário de cinema.

O Parque dos Sonhos de Natal regressa ao Parque Municipal da Chamusca, no Ribatejo, a cerca de 1h20 de Lisboa. Confirmado pela Câmara Municipal, o evento decorre entre 12 e 21 de dezembro e promete encantar visitantes de todas as idades com atrações como pista de gelo, comboio de Natal, roda-gigante e a tradicional casinha do Pai Natal.

O parque oferece ainda animação de rua, desfiles, espetáculos e a presença de personagens natalícias. Os visitantes podem descobrir um mercadinho de Natal com produtos locais e lembranças, enquanto, à noite, a iluminação transforma o espaço num percurso mágico de luz e cor.

A iniciativa é pensada para famílias e visitantes de todas as idades, proporcionando um espaço seguro e acessível, com diversas opções de entretenimento, compras e experiências de Natal num só local.

Temas: Mercado de Natal

