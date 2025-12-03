Existe um parque temático em Portugal que não pode perder no Natal

Com luzes deslumbrantes, decorações mágicas e atrações para toda a família, este parque temático em Portugal é um verdadeiro cenário de Natal que não pode deixar de visitar.

Há lugares que parecem saídos de um conto de fadas, e Perlim é, sem dúvida, um deles. Situado na Quinta do Castelo, em Santa Maria da Feira, este parque temático é o tipo de espaço onde até os adultos mais cépticos voltam a acreditar na magia. Os duendes gémeos Perlim e Pim Pim são os anfitriões deste mundo de fantasia que, ano após ano, transforma a época natalícia numa experiência inesquecível.

Este ano, no entanto, há uma novidade que tem dado que falar: todas as noites, quando o sol se põe, o céu ganha vida com um espetáculo luminoso de 220 drones. Sim, leu bem — duzentos e vinte drones a dançar no ar numa coreografia de tirar o fôlego.

Uma história contada no céu

«Onde nasce a estrela de Natal» é o nome do espetáculo que promete ser o ponto alto de cada visita. Durante 12 minutos, junto à Casa do Moinho e ao rio Cáster, os drones iluminados criam animações únicas que contam uma narrativa visual pensada para surpreender. E não, não é barulhento nem poluente — ao contrário dos tradicionais fogos de artifício, este espetáculo é silencioso, sustentável e sem resíduos. Perfeito para crianças pequenas, cães nervosos ou quem aprecia uma abordagem mais consciente à celebração.

A estreia está marcada para 28 de novembro às 21:45, repetindo-se depois todas as noites às 19:00, no encerramento de cada dia. No total, serão 21 exibições, estabelecendo um recorde nacional e colocando Santa Maria da Feira no mapa das celebrações natalícias mais tecnológicas.

Circo, gelo e memórias para guardar

Este ano, o Circo «Tradition» by Evolution Circus traz a história de Kevin e Diego — dois amigos de rua com sonhos opostos. Kevin descende de uma famosa família de palhaços, mas não quer seguir o mesmo caminho; Diego, pelo contrário, sonha tornar-se o maior palhaço do mundo. Juntos, embarcam numa viagem cheia de contrastes que revela o que realmente se esconde por detrás das cortinas do maior espetáculo do mundo.

Para quem prefere viver o Natal de forma mais literal (e escorregadia), a pista de gelo no coração da cidade é uma paragem obrigatória. Localizada perto do mercado de Natal e do circo, é o espaço perfeito para criar memórias que ficam para sempre — quedas incluídas, claro.

Quando ir e quanto custa

Perlim abriu a 28 de novembro e funciona em dias selecionados até 30 de dezembro, sempre das 13:30 às 19:00. No total, são 20 dias não consecutivos de pura magia (consulte o calendário no site oficial para planear a visita).

Os bilhetes são acessíveis: a pulseira de acesso para todos os dias do evento em pré-venda (até 28 de novembro) custa 14€; durante o evento, o preço sobe para 16€. Para quem prefere uma visita pontual, os bilhetes diários variam entre 7€ e 9€, dependendo se for dia de semana ou fim de semana. Crianças até aos 2 anos entram gratuitamente. Nota importante: estes valores não incluem o circo nem a pista de gelo, que têm bilheteira própria.

Com carrosséis, slides e aquele ambiente mágico que só o Natal consegue criar, Perlim mantém-se como a vila natalícia que faz sonhar qualquer pessoa — só que este ano, os sonhos também acontecem no céu.