É a nova "febre" da Mercadona. Todos estão a comprar esta carne que fica pronta em 15 minutos

A praticidade está a conquistar cada vez mais consumidores e esta carne da Mercadona é a prova disso.
São já dezenas os vídeos nas redes sociais sobre esta carne disponível na Mercadona. Em comum, todos destacam a facilidade de preparação: a carne já vem temperada e pré-cozinhada. “Tenho a dizer-vos: ficou maravilhoso. Eu servi com um bocadinho de arroz e salada, e o meu marido adorou”, afirmou a influencer Joana Pintão de Sousa num vídeo publicado no Instagram.
Mas Joana Pintão de Sousa não é caso único. Também Quézia Sade elogiou esta carne — uma embalagem com duas peças de pernil de porco. “Coloquei na air fryer com um fio de azeite e um bocadinho de sal durante 20 minutos a 200 graus”, explicou a criadora de conteúdos digitais. “Com umas batatinhas a acompanhar fica qualquer coisa. A partir de agora nunca mais vai faltar cá em casa, porque além de deliciosa, é super prática e salva qualquer jantar”, acrescentou.
A carne é vendida embalada em vácuo e deve ser guardada no frigorífico, entre 0 ºC e 4 ºC. Depois de aberta, deve ser consumida no prazo máximo de 24 horas.
O produto pode ser preparado no micro-ondas ou no forno/air fryer. No micro-ondas, é necessário separar as duas unidades, perfurar a embalagem e aquecer durante três minutos na potência máxima. Para consumir o conteúdo completo, o tempo recomendado passa para cinco minutos, também na potência máxima.
Já no forno ou na air fryer, basta pré-aquecer o equipamento a 180 ºC, colocar o produto num recipiente adequado e deixar aquecer durante cerca de 15 minutos.
O preço é de 6,40 euros por quilo, sendo que as embalagens, com um peso médio de cerca de 700 gramas, costumam custar entre 4 e 5 euros.
