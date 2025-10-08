Supermercado recruta colaboradores para 8 dias de trabalho por mês com salário de 855 euros

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 1min
Supermercado
Supermercado
Image by freepik

A Mercadona está a contratar em várias regiões de Espanha, oferecendo contratos efetivos para apenas 8 dias de trabalho por mês, com salário até 855 euros e subsídios.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A cadeia de supermercados Mercadona está a reforçar as suas equipas em várias regiões de Espanha e apresentou uma proposta pouco habitual: contratos efetivos para colaboradores que trabalhem apenas oito a dez dias por mês, com remuneração até 855 euros, acrescida de subsídios.

De acordo com o jornal espanhol ABC C. Valenciana, os trabalhadores contratados neste regime cumprem cerca de 15 horas semanais e têm direito a formação remunerada, progressão salarial e horários previamente definidos. A Mercadona não exige experiência profissional, valorizando sobretudo dinamismo e a capacidade de interação com os clientes.

Para além deste regime, existem outras modalidades de contrato: 20 horas semanais, com salários entre 843 e 1.140 euros, ou 40 horas por semana, distribuídas em cinco dias, com remuneração mensal entre 1.685 e 2.280 euros. Em algumas situações, estão também previstos complementos, como o pagamento de trabalho noturno.

As funções disponíveis abrangem diversas áreas dentro da loja, incluindo reposição, caixa, peixaria, talho, padaria, frutas e legumes, assim como limpeza. Atualmente, existem vagas em cidades como Barcelona, Valência, Granada, Lugo, Saragoça e Burgos.

Para tornar o recrutamento mais acessível, a Mercadona lançou recentemente um novo portal de emprego, mais intuitivo e interativo, onde os candidatos podem criar um perfil único, indicar preferências e acompanhar em tempo real o estado das suas candidaturas.

Temas: Mercadona Supermercado Espanha

RELACIONADOS

Diga adeus às compotas de supermercado: esta opção tem menos calorias

Não compre pêssegos no supermercado sem fazer isto primeiro

Quer poupar no supermercado? Este truque demora 5 segundos e pode fazer com que poupe dezenas de euros

Novo produto do Pingo Doce está a desaparecer das prateleiras. E o motivo é claro

Custa apenas 1€ e pouco no Pingo Doce e perfuma a casa por meses

Da Zara Home para o Mercadona: a mesma vela por menos dinheiro

Este ambientador da Mercadona está a ser comparado a um de 300 euros

Toda a gente fala deste desinfetante de roupa da Mercadona – e não é por acaso

Dicas

Parece mentira, mas este aquecedor a óleo está a menos de 25 euros. Só hoje!

Há 1h e 53min

Estores brancos por dentro e por fora: é assim que deve limpá-los

Há 2h e 31min

Não guarde estas 8 coisas na cozinha

Há 3h e 1min

Comprar fruta da época é o ideal. Mas quais são as de outubro?

Há 3h e 31min

Último dia de Prime Day! O creme anti-idade mais vendido da Amazon está a menos de 15 euros

Há 3h e 47min

Este aparelho é o verdadeiro culpado pelo aumento da sua conta da luz

Hoje às 15:00

Existe um castelo da Disney em Portugal e está a 30 minutos de Lisboa

Hoje às 14:30
MAIS

Mais Vistos

Aos 15 anos, Filipa foi devolvida pela família de acolhimento que a tinha adotado

Ontem às 11:54

Emocionada, Cristina Ferreira deixa conselho a mãe de luto há 11 anos: «Não se castigue por ser feliz»

Hoje às 12:07

Cristina Ferreira emociona-se ao rever imagens marcantes: «Já estou de lágrima no olho»

Hoje às 10:31

Saiba com que alimentos deve usar folha de alumínio

Ontem às 10:23

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Três maneiras de dar uso às sobras de frango

1 out, 15:30

Fora do Estúdio

Zé reage à insinuação de traição feita por Liliana: «Sempre achei que ela...»

Hoje às 09:43

Amiga faz declaração a Zé após fim do noivado com Liliana: «A pessoa que me fazia rir. Adoro-te»

Hoje às 09:18

TikToker de 23 anos morre em plena transmissão ao vivo. Caiu de uma altitude de 900 metros

Ontem às 15:30

Pai de Fábio fala do 'romance' do filho com Liliana: «Estou habituado a vê-lo com outras raparigas. É mais uma»

Ontem às 09:15

Fotos

Parece mentira, mas este aquecedor a óleo está a menos de 25 euros. Só hoje!

Há 1h e 53min

Supermercado recruta colaboradores para 8 dias de trabalho por mês com salário de 855 euros

Há 2h e 1min

Estores brancos por dentro e por fora: é assim que deve limpá-los

Há 2h e 31min

Cristina Ferreira revela um dos segredos para ter sucesso e ser feliz: «É o maior ensinamento»

Há 2h e 38min