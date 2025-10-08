Supermercado recruta colaboradores para 8 dias de trabalho por mês com salário de 855 euros

A Mercadona está a contratar em várias regiões de Espanha, oferecendo contratos efetivos para apenas 8 dias de trabalho por mês, com salário até 855 euros e subsídios.

A cadeia de supermercados Mercadona está a reforçar as suas equipas em várias regiões de Espanha e apresentou uma proposta pouco habitual: contratos efetivos para colaboradores que trabalhem apenas oito a dez dias por mês, com remuneração até 855 euros, acrescida de subsídios.

De acordo com o jornal espanhol ABC C. Valenciana, os trabalhadores contratados neste regime cumprem cerca de 15 horas semanais e têm direito a formação remunerada, progressão salarial e horários previamente definidos. A Mercadona não exige experiência profissional, valorizando sobretudo dinamismo e a capacidade de interação com os clientes.

Para além deste regime, existem outras modalidades de contrato: 20 horas semanais, com salários entre 843 e 1.140 euros, ou 40 horas por semana, distribuídas em cinco dias, com remuneração mensal entre 1.685 e 2.280 euros. Em algumas situações, estão também previstos complementos, como o pagamento de trabalho noturno.

As funções disponíveis abrangem diversas áreas dentro da loja, incluindo reposição, caixa, peixaria, talho, padaria, frutas e legumes, assim como limpeza. Atualmente, existem vagas em cidades como Barcelona, Valência, Granada, Lugo, Saragoça e Burgos.

Para tornar o recrutamento mais acessível, a Mercadona lançou recentemente um novo portal de emprego, mais intuitivo e interativo, onde os candidatos podem criar um perfil único, indicar preferências e acompanhar em tempo real o estado das suas candidaturas.