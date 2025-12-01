Deixou Viena e Paris para trás. Portugal tem um dos mercados de Natal mais incríveis da Europa

Quando se pensa nos mercados de Natal mais famosos da Europa, Viena e Paris surgem imediatamente. Mas, este ano, Portugal mostra que também sabe brilhar na época natalícia.

Lisboa conquistou recentemente um lugar entre os cinco melhores mercados de Natal da Europa, surpreendendo mesmo os destinos mais tradicionais. O Wonderland Lisboa subiu ao pódio do ranking Best Christmas Markets in Europe, da prestigiada plataforma European Best Destinations, deixando para trás cidades como Viena, Colónia, Dresden e Paris.

É a primeira vez que um mercado português participa nesta competição e entra diretamente no top 5, um feito notável que coloca a capital no mapa dos destinos de Natal mais procurados pelos viajantes europeus.

Lisboa aposta em fórmulas diferentes das cidades tradicionais, que privilegiam frio e neve. Aqui, a cidade aproveita o sol, as temperaturas amenas e uma atmosfera que combina tradição e inovação. Não é por acaso que o mesmo site já tinha distinguido o Wonderland Lisboa como o melhor mercado de Natal com sol da Europa.

A receita tem funcionado: instalações criativas espalhadas pela cidade, atividades para toda a família e aquele clima único de Lisboa que permite passear ao ar livre sem precisar de várias camadas de roupa. Os números comprovam o sucesso. Só na última edição, mais de 1 milhão de pessoas visitaram o evento.

Este reconhecimento internacional coincide com a 10.ª edição do Wonderland Lisboa, consolidando-o como um dos eventos festivos imperdíveis da época. Para quem quer viver o espírito natalício de forma diferente, Lisboa surge agora como uma alternativa comprovada aos mercados tradicionais do norte da Europa.

A distinção evidencia também a crescente popularidade da cidade como destino de inverno, aproveitando o clima favorável para oferecer experiências que combinam o melhor da tradição natalícia com o lifestyle descontraído da capital. Uma fórmula que continua a conquistar cada vez mais europeus em busca de um Natal diferente e com sol.