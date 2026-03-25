Após rumores de separação, apresentadora da TVI quebra silêncio sobre casamento: «A viver o amor de outra forma»

  • Dois às 10
  • Há 3h e 32min

Depois de rumores de separação, Merche Romero decidiu falar abertamente sobre a relação com Fábio Pinto.

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Merche Romero esteve esta quarta-feira, 25 de março, no programa “Dois às 10”, da TVI, e acabou por quebrar o silêncio sobre um dos temas mais falados dos últimos dias: a alegada separação de Fábio Pinto.

Foi Cláudio Ramos quem lançou o tema logo no início da conversa: “Há pouco tempo foi notícia que tu tinhas terminado a tua relação”, disse o apresentador, questionando de seguida como estava a situação atual.

Sem fugir ao assunto, Merche foi direta: “Olha, eu amo o Fábio”, garantiu, explicando que o casal atravessou uma fase de afastamento que acabou por trazer novas perspetivas: “Às vezes precisamos de nos afastar para perceber o que realmente sentimos. Vivi essa fase e estou a viver o amor de outra forma”.

A apresentadora refletiu ainda sobre a forma como encara as relações, afastando-se de modelos tradicionais: “Não há uma fórmula específica. Não é porque a sociedade diz que temos de viver na mesma casa ou criar os mesmos hábitos que o amor não acaba. O amor constrói-se e também é uma escolha”.

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Durante a conversa, foi também abordado o momento difícil que viveu recentemente com a morte do irmão, Óscar Romero, em janeiro deste ano. Merche admitiu que a dor teve impacto na relação: “O Fábio é uma pessoa maravilhosa, tem estado muito presente. Infelizmente, houve uma fase em que eu não estava preparada para lhe dar esse amor”.

“E continua a ser uma dor grande”, acrescentou, sublinhando que o companheiro tem sido um apoio essencial: “Acima de tudo, ele é o meu melhor amigo e eu amo o meu melhor amigo”.

A DJ esclareceu ainda uma decisão que gerou curiosidade nas redes sociais: o facto de ter bloqueado o marido no Instagram. “Às vezes preciso de não ver certas coisas para não me magoar. Não é que a pessoa me queira magoar (…) eu quando preciso de me afastar, simplesmente não quero ver”, explicou.

Apesar do momento mais delicado, Merche deixou uma certeza: “A relação, se tiver de continuar, continua. Mas há amor? Há”.

Recorde-se que Merche Romero, de 49 anos, e Fábio Pinto, 15 anos mais novo, casaram-se em segredo no verão de 2024, nas Maldivas, poucos meses depois de iniciarem a relação

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