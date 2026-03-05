Apresentadora da TVI vem a público explicar porque bloqueou o marido após rumores de separação

Merche Romero quebrou o silêncio sobre os rumores de crise no casamento e assumiu que está a atravessar uma fase particularmente delicada, após a morte do irmão, Óscar Romero.

Foi numa recente entrevista que Merche Romero falou sobre o momento difícil que está a viver, tanto a nível pessoal como familiar. “Estou com os meus irmãos, os espanhóis e o Santiago, com a minha mãe que está muito triste, claro. Ela dá-me força a mim, eu dou-lhe força a ela. Ela já vai fazer 79 anos. E ainda por cima com o desgosto agora… Muito triste mesmo!”, desabafou, referindo-se à morte de Óscar Romero.

A apresentadora admitiu ainda que esta perda a fez olhar para a vida de forma diferente. “Estou numa fase muito focada. Isto fez-me ver a vida com outros olhos”, confessou. Sobre a relação com o marido Fábio, Merche foi clara, mas sem confirmar nem desmentir uma eventual crise: “Em relação ao Fábio, não vou nem confirmar nem desmentir. Simplesmente, quem bloqueou fui eu porque precisei de o fazer, porque me fazia mal ver algumas coisas. Mas não é por alguma razão em específico, simplesmente isolei-me de muita gente e preciso de mim. E por precisar de mim para curar esta dor, é assim que estamos”.

A apresentadora fez ainda questão de esclarecer que o companheiro não apagou as fotografias dos dois nas redes sociais: “Ele não apagou as nossas fotos, ele passou para a outra parte, dos reels. Porque uma pessoa quando quer apagar a vida do outro, apaga mesmo”.

O tema foi analisado na rubrica ‘Conversas de Café’ do programa Dois às 10, da TVI, desta quinta-feira, 5 de março. O comentador Adriano Silva Martins revelou a interpretação que fez das palavras da comunicadora.

“A Merche diz que precisa de tempo, que precisava de se isolar, que foi ela que bloqueou o Fábio e que isto pode não ser uma decisão definitiva. Basicamente aquilo que eu interpretei pelas palavras da Merche é que estão a dar um tempo”, explicou.

Adriano sublinhou ainda que as fotografias continuam disponíveis, apenas fora da grelha principal do Instagram. “Eu acho que eles estão a dar um tempo”, reforçou.

Por fim, o comentador deixou uma palavra de solidariedade: “A Merche está muito frágil com isto do irmão e é normal, fala todos os dias do irmão e mandamos um abraço”.