Apresentadora da TVI vem a público explicar porque bloqueou o marido após rumores de separação

  • Dois às 10
  • Há 3h e 53min

Merche Romero quebrou o silêncio sobre os rumores de crise no casamento e assumiu que está a atravessar uma fase particularmente delicada, após a morte do irmão, Óscar Romero.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Foi numa recente entrevista que Merche Romero falou sobre o momento difícil que está a viver, tanto a nível pessoal como familiar. “Estou com os meus irmãos, os espanhóis e o Santiago, com a minha mãe que está muito triste, claro. Ela dá-me força a mim, eu dou-lhe força a ela. Ela já vai fazer 79 anos. E ainda por cima com o desgosto agora… Muito triste mesmo!”, desabafou, referindo-se à morte de Óscar Romero.

A apresentadora admitiu ainda que esta perda a fez olhar para a vida de forma diferente. “Estou numa fase muito focada. Isto fez-me ver a vida com outros olhos”, confessou. Sobre a relação com o marido Fábio, Merche foi clara, mas sem confirmar nem desmentir uma eventual crise: “Em relação ao Fábio, não vou nem confirmar nem desmentir. Simplesmente, quem bloqueou fui eu porque precisei de o fazer, porque me fazia mal ver algumas coisas. Mas não é por alguma razão em específico, simplesmente isolei-me de muita gente e preciso de mim. E por precisar de mim para curar esta dor, é assim que estamos”.

A apresentadora fez ainda questão de esclarecer que o companheiro não apagou as fotografias dos dois nas redes sociais: “Ele não apagou as nossas fotos, ele passou para a outra parte, dos reels. Porque uma pessoa quando quer apagar a vida do outro, apaga mesmo”.

O tema foi analisado na rubrica ‘Conversas de Café’ do programa Dois às 10, da TVI, desta quinta-feira, 5 de março. O comentador Adriano Silva Martins revelou a interpretação que fez das palavras da comunicadora.

“A Merche diz que precisa de tempo, que precisava de se isolar, que foi ela que bloqueou o Fábio e que isto pode não ser uma decisão definitiva. Basicamente aquilo que eu interpretei pelas palavras da Merche é que estão a dar um tempo”, explicou.

Adriano sublinhou ainda que as fotografias continuam disponíveis, apenas fora da grelha principal do Instagram. “Eu acho que eles estão a dar um tempo”, reforçou.

Por fim, o comentador deixou uma palavra de solidariedade: “A Merche está muito frágil com isto do irmão e é normal, fala todos os dias do irmão e mandamos um abraço”.

Temas: Merche Romero Casamento Dois às 10 TVI

RELACIONADOS

Este é o homem com quem Merche Romero casou em segredo numa ilha deserta: «É 15 anos mais novo»

A Não Perder

Joana diz que o marido a traiu com a sua mãe: «Eles vivem juntos com o meu filho»

Há 2h e 17min

Aos 44 anos, um dos mais famosos rostos da TV portuguesa acaba de ser avô pela primeira vez

Hoje às 09:56

«Amo-te cada vez mais»: Após declaração de amor de Fernanda Serrano, há um comentário que se destaca

Ontem às 16:15

Com o filho a viver no Dubai, Teresa Silva não esconde preocupação com Tierry Vilson: «Deixou de me falar durante horas»

Ontem às 15:22

Está enorme. Todos estão a comentar estas fotos inéditas do filho de Ângela Ferreira

Ontem às 15:00

É um dos atores mais cobiçados da TV portuguesa e revelou se está ou não com o coração ocupado

Ontem às 14:46

Cresceu num bairro social e viu rusgas da polícia em casa. Este é o passado que poucos conhecem de uma estrela da TVI

Ontem às 12:15
MAIS

Mais Vistos

“Descobri que o meu marido me traiu com a minha mãe”: Joana sofre com traição insólita

Há 2h e 51min

Após rumores de separação, apresentadora da TVI explica porque bloqueou o marido nas redes sociais

Hoje às 10:20

"Grandes amigos afastaram-se de nós": Eduardo Madeira amizades rompidas após denúncia de bullying

Há 3h e 11min

Marisa e Pedro Jorge veem-se envolvidos em polémica. Cinha Jardim afirma: “É de pessoas que não têm sentimentos”

Há 3h e 56min

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Arroz de camarão: alternativa descomplicada ao arroz de marisco que se prepara em pouco mais de 30 minutos

Ontem às 17:00

Há um ingrediente que transforma este bolo de limão clássico: veja a receita

Ontem às 16:00

Dizem que esta sobremesa de aveia se assemelha a leite creme e nós aprovámos: veja a receita

3 mar, 17:00

Chef revela a receita mais fácil de tiramisu que se prepara em minutos

2 mar, 17:00

Fora do Estúdio

Aos 44 anos, um dos mais famosos rostos da TV portuguesa acaba de ser avô pela primeira vez

Hoje às 09:56

«Amo-te cada vez mais»: Após declaração de amor de Fernanda Serrano, há um comentário que se destaca

Ontem às 16:15

Está enorme. Todos estão a comentar estas fotos inéditas do filho de Ângela Ferreira

Ontem às 15:00

Aos 99 anos, Ruy de Carvalho recebe uma surpresa inesquecível: «Foi tão bom»

Ontem às 09:49

Fotos

Joana diz que o marido a traiu com a sua mãe: «Eles vivem juntos com o meu filho»

Há 2h e 17min

Apresentadora da TVI vem a público explicar porque bloqueou o marido após rumores de separação

Há 3h e 53min

Aos 44 anos, um dos mais famosos rostos da TV portuguesa acaba de ser avô pela primeira vez

Hoje às 09:56

Arroz de camarão: alternativa descomplicada ao arroz de marisco que se prepara em pouco mais de 30 minutos

Ontem às 17:00