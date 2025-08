Este é o homem com quem Merche Romero casou em segredo numa ilha deserta: «É 15 anos mais novo»

Merche Romero surpreendeu tudo e todos ao revelar que casou em segredo com Fábio Pinto, o homem que lhe roubou o coração

Merche Romero está a viver em plena harmonia pessoal e profissional. A apresentadora confessou que este é, sem dúvida, um dos momentos mais felizes da sua vida.

Depois de algum tempo afastada dos ecrãs, Merche regressou à televisão com um novo programa matinal no canal +TVI e surpreendeu tudo e todos ao revelar que... casou! E fê-lo em segredo, longe dos holofotes, como sempre sonhou: apaixonada e numa ilha deserta.

O eleito do coração é Fábio Pinto, barbeiro, tatuador e 15 anos mais novo. Uma diferença de idades que, admite, gerou muitos comentários: «Não tive muita gente a favor», contou, em entrevista a Manuel Luís Goucha.

Agora, no Dois às 10, a celebrar um ano do canal V+ ao lado do apresentador Zé Lopes, Merche Romero não negou que ao início a diferença de idades lhe causou impressão, mas rapidamente ultrapassada pelo amor que os une.

Entre o amor, a televisão e a música, Merche Romero mostra que nunca é tarde para recomeçar — e que quando o coração está em paz, tudo o resto se alinha.