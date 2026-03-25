«Veio ao mundo salvar-me»: Merche Romero emociona-se ao falar da pessoa que a ajudou a enfrentar a morte do irmão

  • Dois às 10
  • Há 2h e 34min

Merche Romero esteve esta quarta-feira, 25 de março, no programa “Dois às 10”, da TVI, e protagonizou um dos momentos mais emotivos da manhã ao recordar a morte do irmão, Óscar Romero.

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A apresentadora revelou que recebeu a notícia durante a madrugada e que, desde o primeiro instante, pressentiu que algo não estava bem. “Quando o telefone toca e eu vejo o nome da pessoa que me está a ligar, eu penso logo que aconteceu alguma coisa ao meu irmão”, começou por contar.

Perante o choque do momento, foi o filho, de apenas 14 anos, quem acabou por assumir um papel inesperado e fundamental. “Quem é que eu tive que acordar? O meu filho! Foi o meu filho que me abraçou e que me segurou, curiosamente”, recordou, visivelmente emocionada.

Merche destacou ainda a força e maturidade do jovem num dos momentos mais difíceis da sua vida. “Ele surpreendeu-me muito nesta fase. Eu nunca pensei ter o meu filho à frente de um caixão com o meu irmão lá dentro, a dar-me a mão a mim e à minha mãe”, confessou. Segundo a apresentadora, foi precisamente o filho quem ajudou a família a encontrar forças para enfrentar a dor da perda: “Foi ele que nos deu a força para aguentar, até no dia do funeral”.

Num desabafo profundo, Merche Romero deixou ainda uma reflexão carregada de emoção sobre a ligação especial que tem com o filho: “Ele veio ao mundo salvar-me e por isso é que lhe dei esse nome também”, rematou.

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