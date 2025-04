Este foi, sem dúvida, um dos momentos mais emocionantes da última gala do «Big Brother»

Micael desabou em lágrimas e Cláudio Ramos emocionou-se com a partilha do concorrente

Um dos momentos mais emotivos da última fala do «Big Brother» foi protagonizado por Micael Miquelino, que, entre lágrimas, abriu o coração no confessionário ao recordar a sua infância e as dificuldades que enfrentou depois de assistirmos à sua curva de vida.

Num desabafo sincero, Micael assumiu que se sente feliz, mas reconhece sentir-se deslocado em comparação com os restantes colegas, não sabendo usar as palavras caras que os outros concorrentes usam.

Cláudio Ramos, identificou-se com o concorrente fez questão de dedicar umas palavras de apoio: «O Micael vem de um contexto diferente, de uma vida diferente... Eu vim exatamente do mesmo lugar».

O apresentador reforçou a importância da autenticidade e da verdade no jogo, e aconselhou o concorrente a usar as suas palavras, e falar da maneira que sabe e aconselhou: «Não queremos um Micael diferente, queremos esse, não se iniba».

Este momento de empatia entre concorrente e apresentador tocou não só quem estava a assistir à gala, mas também quem acompanhava cá fora. Nas redes sociais, os elogios multiplicaram-se.