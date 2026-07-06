Parece um filme. Laura Figueiredo e Mickael Carreira celebram aniversário do filho com festa de arromba

Este domingo, 5 de julho, foi um dia de festa para Laura Figueiredo e Mickael Carreira.

O filho mais novo do casal, Gabriel, celebrou o terceiro aniversário e a data foi assinalada de forma muito especial. Através das redes sociais, Laura Figueiredo mostrou alguns dos momentos da celebração, que teve como tema os Super-Heróis, com vários fatos dignos dos filmes.

Nas imagens, a influenciadora digital e empresária surge vestida a rigor, ao lado de Mickael Carreira, da filha mais velha, Beatriz, de nove anos, e do pequeno aniversariante.

Na legenda da publicação, Laura deixou uma carinhosa mensagem ao filho. «Parabéns, meu Gabi Gato 🦸🏼‍♂️», escreveu.

Os registos da festa rapidamente conquistaram os seguidores, que encheram a caixa de comentários com mensagens de parabéns para Gabriel e elogios à decoração e à cumplicidade da família.

Recorde-se que Gabriel nasceu em 2023 e é o segundo filho de Laura Figueiredo e Mickael Carreira, que também são pais de Beatriz.