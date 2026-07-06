Parece um filme. Laura Figueiredo e Mickael Carreira celebram aniversário do filho com festa de arromba

  • Dois às 10

Este domingo, 5 de julho, foi um dia de festa para Laura Figueiredo e Mickael Carreira.

O filho mais novo do casal, Gabriel, celebrou o terceiro aniversário e a data foi assinalada de forma muito especial. Através das redes sociais, Laura Figueiredo mostrou alguns dos momentos da celebração, que teve como tema os Super-Heróis, com vários fatos dignos dos filmes.

Nas imagens, a influenciadora digital e empresária surge vestida a rigor, ao lado de Mickael Carreira, da filha mais velha, Beatriz, de nove anos, e do pequeno aniversariante.

Na legenda da publicação, Laura deixou uma carinhosa mensagem ao filho. «Parabéns, meu Gabi Gato 🦸🏼‍♂️», escreveu.

Os registos da festa rapidamente conquistaram os seguidores, que encheram a caixa de comentários com mensagens de parabéns para Gabriel e elogios à decoração e à cumplicidade da família.

Recorde-se que Gabriel nasceu em 2023 e é o segundo filho de Laura Figueiredo e Mickael Carreira, que também são pais de Beatriz.

Temas: Mickael Carreira Laura Figueiredo Dois às 10 Musica
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

Fora do Estúdio

Está decidido. Após declarações de Katia Aveiro, Cristiano Ronaldo toma decisão e acaba com todas as dúvidas

Há 2h e 9min

O casamento foi memorável e a lua de mel promete ser igual. Júlia Palha e o marido já aterraram em destino de sonho

Há 3h e 7min

Antes do jogo decisivo contra Espanha, Sandra Felgueiras escreve carta a Cristiano Ronaldo: «Até eu fui injusta contigo»

Hoje às 11:52

Caso sério. Afonso Leitão emite comunicado após polémica com Catarina Miranda

Hoje às 10:14

Bruno de Carvalho submete-se a transformação física: «A verdadeira meta é a saúde»

Hoje às 09:56

Chegou o grande dia. Dylan Fonte emociona-se ao lado de Inês Gama: «Foram muitos meses a preparar»

Hoje às 09:37

Após separação de Catarina Miranda, Afonso Leitão reaproxima-se de ex-concorrente: «Encontrámo-nos»

3 jul, 15:23
MAIS

Mais Vistos

Afonso Leitão reage aos rumores de aproximação a Sara: “Vou dizer que estamos apaixonados”

3 jul, 10:40

Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Foi encontrada morta. Estamos a caminho do local»

18 jun, 11:54

Adriano Silva Martins elogia concorrente do “Big Brother Verão”: “Não é que eu esteja apaixonado pelo concorrente, mas…”

Hoje às 10:03

Mariana gera onda de críticas após dançar de roupa interior. Cinha Jardim reage: “Não achei próprio”

Hoje às 10:27

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Se tem manga em casa, tem mesmo de experimentar este bolo

Ontem às 09:00

Ninguém acredita que este pudim se faz em apenas dois passos

4 jul, 14:00

Massa fria de camarão: nutricionista revela receita que vai querer repetir todo o verão

4 jul, 09:00

Há uma razão para esta tarte de maçã e leite condensado estar a tornar-se viral

1 jul, 17:00

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Isto pode estar a fazer disparar a sua fatura da eletricidade. E o culpado não é o ar condicionado

Há 52 min

Já são conhecidos os 14 finalistas da Grande Lisboa às 'Novas 7 Maravilhas de Portugal'

Há 1h e 3min

Milhares de pessoas dormem com a ventoinha ligada. Mas será seguro?

Há 1h e 52min

Está decidido. Após declarações de Katia Aveiro, Cristiano Ronaldo toma decisão e acaba com todas as dúvidas

Há 2h e 9min