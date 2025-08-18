10 alimentos que não deve aquecer no micro-ondas

  • Joana Lopes
  • Hoje às 09:35

A maioria das pessoas usa o micro-ondas para aquecer alimentos de forma rápida e prática. No entanto, nem todos os alimentos são seguros quando passam por este método de aquecimento. Alguns podem perder nutrientes, gerar compostos tóxicos ou mesmo causar problemas digestivos. Descubra os 10 alimentos que deve evitar aquecer no micro-ondas para proteger a sua saúde.

O micro-ondas é um dos eletrodomésticos mais práticos na cozinha, mas nem todos os alimentos são apropriados para serem aquecidos neste aparelho. Apesar de ser uma solução rápida, o aquecimento de certos alimentos pode causar sérios problemas de segurança alimentar ou alterar de forma indesejada o sabor e a textura. Alguns alimentos, como o arroz, podem mesmo constituir riscos para a saúde se reaquecidos de forma incorreta.

Na galeria acima, apresentamos 10 alimentos que não devem ser aquecidos no micro-ondas, explicando as razões por detrás desta recomendação. Desde questões relacionadas com a segurança alimentar até às alterações químicas que podem ocorrer durante o reaquecimento, descubra quais os alimentos a evitar e como manter as suas refeições seguras e saborosas.

Temas: Micro-ondas

