Nunca aqueça líquidos no micro-ondas sem ter isto lá dentro

Um simples utensílio pode evitar que o seu micro-ondas sobreaqueça.

O aquecimento de líquidos no micro-ondas pode apresentar um risco pouco conhecido: o sobreaquecimento da água. O jornal La Vanguardia explica que, embora os metais neste eletrodoméstico sejam frequentemente associados a faíscas, a presença de uma colher de aço inoxidável dentro do recipiente pode, em alguns casos, prevenir acidentes. No entanto, é importante notar que esta recomendação se aplica apenas aos modelos compatíveis, normalmente identificados com um autocolante no interior que indica que o procedimento é seguro.

O fenómeno do sobreaquecimento ocorre quando a água ultrapassa os 100 °C sem formar bolhas visíveis. À primeira vista, pode parecer que não está a ferver, mas encontra-se num estado instável. Segundo a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA), um simples movimento ou contacto pode libertar de forma súbita a energia acumulada, causando uma “explosão” de vapor e água fervente. Isto pode acontecer dentro do micro-ondas ou, de forma ainda mais perigosa, ao retirar o recipiente, provocando queimaduras graves.

A química Deborah García, citada pelo La Vanguardia, esclarece que, ao contrário do que acontece numa panela, onde o calor é transmitido por convecção e as bolhas sobem gradualmente, o micro-ondas aquece por radiação, alinhando as moléculas de água. Por isso, a temperatura pode atingir os 100 °C sem sinais visíveis de fervura. Este fenómeno é mais frequente em recipientes novos e lisos, como chávenas de cerâmica ou copos de vidro, que dificultam a formação de bolhas de vapor.

Colocar uma colher de aço inoxidável no copo durante o aquecimento cria um ponto de nucleação, facilitando a formação de bolhas e produzindo uma fervura controlada, que reduz o risco de explosões. É fundamental que a colher seja apenas de aço inoxidável simples, sem elementos metálicos decorativos. Também existem outras formas de diminuir o risco: adicionar sólidos como açúcar ou café instantâneo antes de aquecer, ou até colocar um palito ou pau de madeira, pode cumprir a mesma função de evitar o sobreaquecimento.

Em micro-ondas antigos ou em modelos que não indiquem compatibilidade com metais, o uso de uma colher não é seguro. O mesmo se aplica a recipientes com elementos metálicos no design. Por isso, antes de aquecer líquidos, é importante verificar sempre se o micro-ondas permite o uso de metais. Como medida adicional, adicionar pequenos sólidos ao líquido ajuda a reduzir o risco, especialmente quando se utilizam recipientes novos e lisos.