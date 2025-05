Esta figura pública casou com a ex-mulher da qual se tinha separado em 2023

Depois de uma inesperada separação em 2023, esta figura pública voltou a surpreender ao anunciar que voltou a casar-se com a ex-mulher, reatando assim um capítulo que muitos julgavam encerrado.

Depois de uma passagem marcante pelo «Big Brother» e do emocionante pedido de casamento à namorada, o cantor Miguel Azevedo voltou a ser notícia por uma reviravolta inesperada na sua vida pessoal. Após ter confirmado o fim da relação com Tatiana Lopes, com quem tem dois filhos em comum, o casal surpreendeu ao anunciar a reconciliação e a realização do casamento.

Durante o período afastado, circularam rumores de que Miguel Azevedo estaria a namorar uma bailarina, o que aumentou a curiosidade dos fãs sobre o desfecho da relação. No entanto, a verdade revelou-se diferente: Miguel e Tatiana decidiram deixar as divergências para trás e seguir em frente com os planos para oficializar a união.

O enlace aconteceu no último sábado, 17 de maio, numa cerimónia que contou com a presença de familiares, amigos e várias figuras públicas. Entre os convidados estiveram nomes como Marco Costa e a sua namorada Carolina Pinto, que marcaram presença para celebrar o amor do casal.

Este capítulo na vida de Miguel Azevedo reforça que, apesar dos desafios, o amor e a família continuam a ser prioridades para o cantor, que agora inicia uma nova etapa ao lado de Tatiana Lopes.

Veja, acima, na galeria, alguns registos do casamento.