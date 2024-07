Miguel Bravo fica em liberdade - Mãe de menor em choque com decisão do Tribunal

Apesar de sair em liberdade, o Tribunal decretou como medida de coação a não aproximação do músico da vizinha de 13 anos a menos de 500 metros

O repórter Bruno Caetano do «Dois às 10» partilha imagens do momento em que Miguel Bravo saiu do tribunal após ouvir as medidas de coação.

O cantor sai em liberdade após detenção por suspeitas de crimes sexuais, porém não se pode aproximar da alegada vítima de 13 anos.

Bruno Caetano conta que a mãe da menor não quis prestar mais declarações, aconselhada pelos advogados, e disse apenas: «É de lamentar que a justiça coloque um homem destes na rua.»

Bruno Caetano: «A mãe garante que Miguel Bravo sabia que esta criança tinha feito 13 anos há pouco tempo e quando começa a trocar mensagens com ela ainda tinha 12 anos.»

Reunimos os nossos comentadores da «Atualidade» Joana Amaral Dias, psicóloga, Suzana Garcia, advogada e Paulo Santos, advogado e ex-inspetor da Polícia Judiciária para analisarem os desenvolvimentos do caso.

Veja aqui os comentários: